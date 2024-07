UBS a accepté de vendre une ancienne branche d'investissement liée à l'assurance du Credit Suisse à la direction de l'entreprise, a déclaré la banque suisse mardi.

UBS a racheté son rival de longue date Credit Suisse en 2023, après que la banque se soit effondrée à la suite d'une série de revers financiers. Depuis lors, UBS s'efforce d'intégrer Credit Suisse dans ses opérations tout en vendant des parties de l'entreprise.

"UBS Group AG a signé aujourd'hui un accord définitif pour vendre sa participation de 100% dans Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd ("CSILS") à l'équipe de direction de CSILS dirigée par Niklaus Hilti", a déclaré la banque dans un communiqué.

UBS n'a pas révélé le prix de la transaction.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Une fois la transaction conclue, CSILS fonctionnera indépendamment d'UBS sous un nouveau nom et continuera à gérer les fonds et les mandats de fonds à investisseur unique, a déclaré UBS.

"UBS et l'équipe de CSILS travailleront ensemble pour assurer une transition en douceur et réussie pour les investisseurs", a ajouté UBS.