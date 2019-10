UCAR : résultats du 1er semestre 2019

Hors impact fin de contrat PSA et ventes de véhicules, le CA consolidé groupe est resté globalement stable à 19,3 M€ contre 19,0 M€ un an auparavant.

Le CA du 1er semestre 2019 est impacté par la fin au 31 décembre 2018 du programme de location courte durée développé pour les marques Opel, DS et Citroën. L'impact sur le CA S1 2019 de cette fin de partenariat s'élève à 2,5 M€ sur le CA consolidé Groupe et à 7,5 M€ sur le CA Location sous enseignes.

Le Groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 19,3 M€, reflétant d'une part une baisse de 17% du CA Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 25%.

Au 1er semestre 2019, le Groupe UCAR a enregistré un résultat net de 102 K€ en baisse par rapport à celui de juin 2018 (371 K€). Le résultat net intègre notamment les charges liées aux efforts réalisés par le groupe sur le 1er semestre 2019 afin d'accélérer sa digitalisation et d'assurer la mise en place de ses nouvelles offres d'autopartage et de LOA.

A fin juin 2019, le Groupe comptait 376 agences contre 471 agences au 31 décembre 2018.

Là encore, la fin de contrat avec PSA s'est traduite par la perte de 216 agences rent au 1er janvier 2019, dont plus de la moitié a été compensée par l'ouverture de 121 points de location sur le 1er semestre 2019.

Le résultat d'exploitation est impacté par 350 K€ de charges liées aux efforts réalisés par le groupe sur le 1er semestre 2019 afin d'accélérer sa transformation et d'assurer la mise en place de ses nouvelles offres d'autopartage. Ces investissements ont principalement porté sur le renforcement des équipes digitales, le développement des plateformes technologiques et de la marque.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi négatif à (77) K€.

Le résultat exceptionnel au 30 juin 2019 ressort à 223 K€ et correspond à des opérations non récurrentes liées à la fin d'un partenariat.

Compte tenu des éléments exceptionnels, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 102 K€ contre 371 K€ au 30 juin 2018.

Ucar présente un bilan solide avec, au 30 juin 2019, une trésorerie de 12,6 M€ et des capitaux propres de 16 M€.

Accélération de la transformation du Groupe et renforcement des équipes

La stratégie d'Ucar s'affirme, son organisation se met en place et de nouveaux talents viennent rejoindre l'opérateur de mobilité. Après l'arrivée début juin de Thierry Rougeot, comme Directeur d'Ucar Location (réseau de franchisés Ucar Rent Smarter), Marie Laloy et Isabelle Rousseau viennent de rejoindre l'équipe d'Ucar Mobility Group, respectivement en tant que Directrice Marketing et Digital et Directrice d'Ucar Assurances. L'arrivée de nouveaux talents à des postes clés va permettre d'accompagner l'accélération de la transformation d'Ucar Mobility Group.

Le groupe renforce en parallèle ses équipes digitales.

Ucar se lance dans l'autopartage

Après des débuts prometteurs dans l'autopartage grâce à l'offre lancée fin 2018 permettant à des propriétaires de confier leur voiture à des agences du réseau Ucar Rent Smarter afin qu'ils puissent la mettre en location, Ucar a franchi une nouvelle étape décisive en juin 2019 en ouvrant l'accès à la propriété d'une voiture neuve et propre accessible à tous.

Ucar, convaincu de la nécessité de concilier enjeux sociaux et environnementaux, propose ainsi aux particuliers une solution inédite : remplacer leur vieille voiture par une voiture neuve de même catégorie, pour un budget équivalent, grâce aux revenus du partage.

Pour cela, Ucar propose aux particuliers une offre en location avec option d'achat (LOA), sur les quatre principaux segments de véhicules. Combinée à la mise en pension de leur véhicule à la location dans une agence Ucar pendant une semaine par mois en moyenne, il en résulte un budget moyen mensuel fortement réduit grâce aux revenus du partage.

Le Groupe a réalisé pour cela de forts investissements sur le premier semestre 2019, investissements qui vont se poursuivre tout au long de l'année 2019.