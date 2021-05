UE-A Porto, Macron plaide pour une convergence sociale en Europe

PORTO, Portugal, 8 mai (Reuters) - Emmanuel Macron a plaidé samedi en faveur d'une convergence sociale en Europe à l'occasion du sommet organisé sur le sujet à Porto, au Portugal, malgré les réticences de certains pays à renoncer soit à leur modèle protecteur, soit à leurs cadres plus souples censés attirer les entreprises.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept devaient notamment aborder les questions d'un salaire européen adéquat, du travail détaché ou encore des droits des travailleurs des plateformes numériques.

"Sur le social, on doit lutter contre au fond les éléments de dumping, (...) ce qui tire l'Europe sociale vers le bas, qui fait que les uns profitent de certains avantages parce qu'ils donnent moins de droit à leurs travailleurs. A terme, ce n'est bon pour personne", a dit le président français à son arrivée à une session de discussions sur le sujet, trois ans et demi après le sommet social de Göteborg, lors duquel avait été proclamé et adopté un socle européen des droits sociaux.

Si les traités européens ne permettent pas de fixer un salaire minimum au niveau du bloc, les négociations portent sur la définition de critères communs pour définir dans chaque pays un niveau minimal de rémunération afin d'éviter de trop grandes disparités.

Sur cette question, "il y a beaucoup de réticences, des modèles qui sont divers mais la dynamique avance et on a un texte qui reconnaît cette nécessité de converger", a dit Emmanuel Macron, alors que la France assumera au premier semestre 2022 la présidence de l'UE.

"On crée un agenda de convergence", a-t-il insisté.

En matière de salaires, une négociation est aussi en cours sur une directive sur la transparence salariale afin de lutter contre les écarts de rémunérations entre hommes et femmes, aujourd'hui de l'ordre de 14% en Europe.

L'un des autres objectifs de ce sommet social est de "lutter contre les excès du travail détaché, qui avait créé un peu un dumping social en Europe", a poursuivi le chef de l'Etat. "Et là, on a beaucoup avancé, on a encore des législations à passer pour aller plus loin", a-t-il dit.

Enfin, les Vingt-Sept comptent se pencher sur le droit des travailleurs des plateformes numériques.

"Il ne faut pas que ces emplois soient signe d'hyperprécarité", a souligné le président français. "On doit créer les voies et moyens pour protéger nos concitoyens partout en Europe qui vont dans ces nouveaux emplois. Et là, on a créé un cadre avec cette déclaration de Porto." (Rédaction de Reuters, avec Bertrand Boucey à Paris)