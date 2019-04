UE/GB-Des contrôles douaniers immédiats en cas de Brexit sans accord

BRUXELLES, 3 avril (Reuters) - L'Union européenne mettra immédiatement en place des contrôles douaniers et imposera des droits de douane en cas de Brexit sans accord, ce qui concernera notamment les produits agricoles et les voitures britanniques.

Lors d'une conférence de presse mercredi à Bruxelles, Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et financières, a précisé que les Vingt-Sept étaient tombés d'accord pour prendre une telle mesure dès la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Un "no deal", scénario "que personne ne souhaite", créerait "de grandes perturbations", a souligné le commissaire européen. "Nous devrions nous attendre à voir des files d'attente à la sortie du tunnel (sous la Manche) et dans les ports."

Pierre Moscovici a précisé que plus de 11.000 véhicules transportant des marchandises empruntaient chaque jour les ferries entre Douvres et Calais ou le tunnel sous la Manche, et tous bien sûr ne pourront pas être contrôlés.

Il a ajouté que les entreprises qui commercent avec le Royaume-Uni devaient se préparer à des coûts supplémentaires et à une bureaucratie plus pesante en raison des contrôles douaniers.

Les voyageurs seront aussi concernés par ces contrôles. Ceux qui arriveront de Grande-Bretagne dans un pays de l'UE ne pourront pas détenir plus de 430 euros de marchandises. Ils ne pourront pas apporter des produits britanniques comme les fromages ou les saucisses.

Les producteurs de produits alimentaires pourront continuer à les exporter vers l'UE si Londres, comme prévu, continue de se plier aux règles sanitaires du bloc européen.

Toutefois, les marchandises seront soumises à des droits de douane, par exemple 10% pour les voitures.

Pierre Moscovici est resté très prudent sur la délicate question de la frontière irlandaise.

Comme Londres a dit vouloir quitter l'union douanière, l'UE estime que des contrôles doivent être mis en place à la frontière entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord.

Mais tant les Britanniques que les Vingt-Sept veulent préserver les acquis des accords du Vendredi saint, qui ont mis fin à la violence en Irlande du Nord en 1998.

"Nous travaillons étroitement avec l'Irlande pour organiser ces contrôles de la manière la moins perturbante possible et le plus loin possible de la frontière", a indiqué le commissaire, disant espérer que le Royaume-Uni fera en sorte de maintenir une frontière irlandaise ouverte.

Pour suivre le déroulement EN DIRECT des événements de la journée:

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit

(Philip Blenkinsop avec Gabriela Baczynska; Guy Kerivel pour le service français)