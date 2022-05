UE-La France croit à un accord cette semaine sur le pétrole russe

PARIS, 10 mai (Reuters) - Les pays de l'Union européenne devraient parvenir "dans la semaine" à un accord sur un projet d'embargo sur le pétrole russe, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

"Je pense qu'on peut avoir un accord dans la semaine, c'est en tout cas le but de la présidence française" du Conseil de l'Union européenne, a-t-il dit sur LCI, en ajoutant qu'"il y aura un sixième paquet de sanctions européennes".

Cette nouvelle série de sanctions contre la Russie proposée la semaine dernière par la Commission européenne en réponse à l'offensive russe en Ukraine lancée le 24 février se heurte aux réticences de plusieurs pays du bloc, en particulier de la Hongrie, fortement dépendants des importations de pétrole russe.

De nouvelles discussions devaient se tenir mardi en fin de matinée entre le Premier ministre hongrois Viktor Orban, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et plusieurs dirigeants européens dont le président français Emmanuel Macron.

Mais un porte-parole de la commission a fait savoir que cette visioconférence ne se déroulerait finalement pas ce jour, sans donner davantage de précisions.

"On est en train de chercher des solutions", a dit Clément Beaune, en évoquant par exemple des délais adaptés aux particularités nationales ou des garanties d'approvisionnement alternatif, pour assurer les pays les plus dépendants du pétrole russe de la solidarité européenne afin de maintenir l'unité du bloc face à la Russie. (Rédigé par Myriam Rivet, avec la contribution d'Elizabeth Pineau et Jan Strupczewski, édité par Bertrand Boucey et Sophie Louet)