PARIS, 2 juillet (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement européens ont décidé mardi de proposer la candidature d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission et choisi Charles Michel comme président du Conseil, Josep Borrell comme Haut représentant aux Affaires étrangères et Christine Lagarde comme présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a annoncé le président du Conseil, Donald Tusk. (Jean-Baptiste Vey, édité par Elizabeth Pineau)