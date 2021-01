UE: Les immatriculations ont reculé de 3,3% en décembre et de 24% en 2020 - Acea

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne (UE) ont encore reculé en décembre et ont accusé en 2020 leur plus forte baisse annuelle depuis le début de ces statistiques, a annoncé mardi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea).

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont baissé de 3,3%, à 1 million de véhicules en décembre, selon les chiffres publiés par l'Acea.

La France et l'Italie ont accusé les plus forts reculs, avec des baisses de 12% et 15% respectivement. En revanche, l'Allemagne a enregistré une hausse de 9,9% et l'Espagne a connu une stagnation en décembre par rapport au même mois de 2019.

Sur l'ensemble de l'année 2020, 9,9 millions de voitures neuves ont été immatriculées dans l'UE, soit une baisse de 24% par rapport à 2019.

L'Acea a indiqué que les mesures de confinement et autres restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus "avaient eu un impact sans précédent sur les ventes de voitures dans l'Union européenne".

