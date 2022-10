UE-Macron confiant en un accord prochain pour contenir les prix de l'énergie

(.)

par Kate Abnett et Sabine Siebold

BRUXELLES, 21 octobre (Reuters) -

Le président français Emmanuel Macron s'est dit "très confiant" vendredi en un accord sur des mesures d'endiguement des prix de l'énergie au terme d'un Conseil européen qui, s'il n'a pas levé toutes les divergences entre les Vingt-Sept, ouvre la voie à des mécanismes de contrôle censés freiner la spéculation.

Les dirigeants des pays membres de l'Union européenne se sont accordés pour donner mandat à la Commission européenne de travailler sur la faisabilité de ces mesures, charge aux ministres de l'Energie de l'UE de conclure un accord.

S'il s'est dit "confiant", Emmanuel Macron, qui avait parlé la veille d'une mise en oeuvre "fin octobre, début novembre", n'a pas donné vendredi de calendrier.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a consenti plusieurs concessions, a fait savoir qu'il souhaitait un autre sommet si les ministres de l'Energie ne parvenaient pas à s'entendre sur une version définitive de l'accord en gestation.

Les dirigeants se sont notamment entendus sur le principe d'un "corridor dynamique de prix" pour empêcher une envolée spéculative des prix du gaz.

Ils s'accordent pour favoriser les achats en commun de gaz à l'échelle de l'Union européenne afin qu'ils couvrent au moins un niveau "obligatoire" de 15% des objectifs de remplissage des stocks de l'UE pour l'hiver 2023.

"Cela permet de faire baisser les prix quand on a une capacité d'acheteurs plus importante, et ça nous met aussi en situation de sécuriser les volumes pour l'hiver prochain", a dit Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet européen.

Un accord se dessine également sur l'extension du "mécanisme ibérique" - en vue de plafonner les prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité, comme c'est déjà le cas en Espagne et au Portugal.

"Toutes les analyses montrent que ça va permettre de baisser les prix partout", a assuré le président français, qui plaidait pour une extension à l'échelle de l'UE.

Les Vingt-Sept discutent parallèlement d'un nouvel indice de référence pour les prix du gaz, l'indice actuel (TTF, mécanisme de transferts de titres) étant jugé par trop volatil.

"Il nous faut avoir un thermomètre plus sincère", a plaidé Emmanuel Macron.

"Nous avons une bonne feuille de route, solide, qui nous permettra de travailler sur les prix de l'énergie", a déclaré dans la nuit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les ministres de l'Energie de l'UE se réuniront mardi pour discuter de ces mesures. (Avec John Chalmers, et la contribution de Jan Strupczewski, Charlotte van Campenhout, Marine Strauss, Gabriela Baczynska, Benoit Van Overstraeten, Sudip Kar-Gupta, Sabine Siebold et Philip Blenkinsop, rédigé par Gabriela Baczynska et John Chalmers; version française Camille Raynaud et Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)