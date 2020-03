UE, USA et Japon les plus touchés par une contraction de la production chinoise

Genève (awp/afp) - La contraction de la production chinoise suite à l'épidémie de coronavirus va faire chuter les exportations mondiales de 50 milliards de dollars (45 milliards d'euros) ces prochains mois, l'UE, les Etats-Unis et le Japon étant les plus touchés, a indiqué l'ONU mercredi.

Selon cette étude de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), "toute interruption de la production chinoise a des répercussions dans le monde" car le géant asiatique est devenu le principal fournisseur de produits intermédiaires pour les entreprises manufacturières à l'étranger.

Actuellement, environ 20% du commerce mondial de produits intermédiaires manufacturés provient de Chine, contre 4% en 2002, selon la Cnuced.

Soulignant l'effondrement de l'activité manufacturière en Chine en février, reflet de la paralysie provoquée par l'épidémie du nouveau coronavirus, les économistes de l'ONU estiment qu'une telle baisse implique une réduction des exportations chinoises de produits intermédiaires d'environ 2% sur un an.

"Cela va entraîner une chute des exportations de 50 milliards de dollars dans le monde entier", a expliqué la directrice de la Division du commerce international à la Cnuced, Pamela Coke-Hamilton, en conférence de presse.

"Il est raisonnable de supposer que ces effets se manifesteront dans les données dans environ deux ou trois mois", a précisé Alessandro Nicita, économiste à la Cnuced.

L'Union européenne sera la plus touchée (à hauteur de 15,6 milliards de dollars), suivie par les Etats-Unis (5,6 milliards), le Japon (5,2 milliards), la Corée du Nord (3,8 milliards), Taïwan (2,6 milliards) et le Vietnam (2,3 milliards).

Les secteurs les plus touchés en Europe et aux Etats-Unis sont les machines et l'automobile.

L'impact de la paralysie des entreprises chinoises "a donc déjà été majeur", a souligné Mme Coke-Hamilton, notant toutefois que "les nouvelles qui nous parviennent de Chine indiquent que les industries recommencent à produire".

"La Chine a fait un excellent travail pour endiguer le virus, mais elle a sacrifié un peu de son économie, du moins au cours des premières semaines", a relevé M. Nicita, assurant que les mesures prises par Pékin avaient été "toutes nécessaires" pour lutter contre l'épidémie.

Le virus Covid-19 originaire de Chine a contaminé plus de 92.000 personnes dans le monde et fait près de 3.200 morts.

