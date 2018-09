UE-Un 1er vote pour durcir les règles vis-à-vis des banques londoniennes

LONDRES, 24 septembre (Reuters) - Une commission parlementaire européenne a voté lundi de nouvelles dispositions empêchant les grandes banques d'investissement londoniennes de pratiquer d'importantes opérations dans l'Union européenne (UE) après le Brexit si elles n'y ouvrent pas de véritables succursales.

Si ces nouvelles règles sont adoptées par les Etats membres de l'UE et par le Parlement européen lors d'un second vote, les banques d'investissement étrangères seront dans l'obligation d'ouvrir des succursales si elles veulent par exemple faire du trading pour compte propre ou placer des obligations et autres valeurs mobilières dans l'UE. (Francesco Guarascio Wilfrid Exbrayat pour le service français,)