VERSAILLES, Yvelines, 11 mars (Reuters) - L'Union européenne présentera d'ici la mi-mai une proposition visant à mettre fin à sa dépendance au pétrole russe, et aux gaz et charbon russes d'ici 2027, a annoncé vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'issue du sommet de Versailles. (Reportage Jan Strupczewski et Leigh Thomas, version française Sophie Louet)