UE et Inde vont renforcer leurs liens sur fond de guerre en Ukraine

NEW DELHI/BRUXELLES, 25 avril (Reuters) - L'Union européenne et l'Inde se sont entendues lundi pour renforcer leur coopération dans les domaines du commerce et des technologies à l'occasion d'une visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à New Delhi.

Les échanges entre responsables européens et indiens se sont multipliés depuis le début de la guerre en Ukraine alors que l'Occident s'efforce de convaincre le Premier ministre Narendra Modi de prendre ses distances avec la Russie.

L'Inde a appelé à la fin des combats en Ukraine mais s'est refusée à condamner explicitement l'invasion russe et à imposer des sanctions à Moscou, dont elle continue notamment d'acheter le pétrole à prix avantageux. La Russie est aussi le principal fournisseur d'armes de l'Inde, même si la France y a récemment gagné des parts de marché grâce au Rafale.

Seuls les Etats-Unis avaient jusqu'ici cependant conclu avec New Delhi un accord de coopération technique du type de celui qui a été signé lundi avec l'UE.

"Je pense que cette relation est aujourd'hui plus importante que jamais", a déclaré Ursula von der Leyen avant un entretien avec Narendra Modi. "Nous avons beaucoup de choses en commun mais nous sommes aussi confrontés à un paysage politique difficile."

La cheffe de l'exécutif européen a insisté sur le potentiel de coopération en matière de sécurité et de lutte contre le changement climatique.

"Les deux parties sont convenues que les changements rapides de l'environnement géopolitique soulignent la nécessité d'un engagement stratégique conjoint approfondi", disent l'UE et l'Inde dans un communiqué conjoint annonçant la création d'un Conseil pour le commerce et la technologie.

Ce Conseil fournira "le pilotage politique et la structure nécessaire pour rendre les décisions politiques opérationnelles, coordonner le travail technique et rendre compte aux échelons politiques de la mise en oeuvre et du suivi des domaines qui sont importantes pour le développement durable des économies de l'Europe et de l'Inde", ajoute le texte.

La visite d'Ursula von der Leyen à New Delhi intervient après celle du Premier ministre britannique Boris Johnson, de hauts responsables américains et des ministres des Affaires étrangères russe et chinois.

La présidente de la Commission devait proposer à Narendra Modi de fournir davantage d'équipement militaire à son pays et de relancer les discussions en vue d'un accord de libre-échange, a déclaré un responsable européen.

Le chef de la diplomatie indienne, Subrahmanyam Jaishankar, a dit de son côté avoir discuté avec Ursula von der Leyen des "conséquences économiques et politiques du conflit en Ukraine".

(Reportage de Krishna N. Das à New Delhi et Jan Strupczewski à Bruxelles, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)