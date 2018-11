UE: les immatriculations de véhicules neufs ont baissé de 7,3% en octobre - ACEA

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de véhicules neufs dans l'Union européenne ont poursuivi leur repli en octobre mais à un rythme inférieur à celui de septembre, conséquence de l'entrée en vigueur des nouvelles normes WLTP de consommation de carburant et d'émissions polluantes.

Les immatriculations de véhicules neufs dans l'ensemble de l'UE ont baissé de 7,3% sur un an en octobre, à 1,08 million d'unités, a annoncé jeudi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

"La principale cause reste l'entrée en vigueur des nouvelles normes d'émissions WLTP le 1(er) septembre, qui a entraîné un bond exceptionnel des immatriculations pendant l'été. En conséquence, la demande de voitures neuves a diminué dans la plupart des pays de l'Union européenne le mois dernier, y compris les cinq plus grands marchés", a expliqué l'ACEA. L'association avait fait état d'un bond de 31% des immatriculations en août sur un an.

Les constructeurs automobiles européens ont proposé des rabais significatifs pendant l'été pour se délester des véhicules non conformes aux nouvelles normes entrées en vigueur en septembre, entraînant une concurrence accrue et des tensions sur les prix.

Par constructeur, les immatriculations de véhicules neufs de Renault ont reculé de 15% le mois dernier et celles de PSA ont baissé de 0,7%. Les ventes du groupe Volkswagen ont chuté de 22% en octobre, tandis que celles de Daimler et de BMW ont augmenté de 7,5% et 15%, respectivement. Fiat Chrysler Automobiles a vu ses immatriculations baisser de 14%.

L'ACEA, dont les membres comprennent les principaux constructeurs automobiles européens, a indiqué que les immatriculations avaient diminué de 7,4% le mois dernier en Allemagne et en Italie. Les immatriculations de véhicules neufs ont accusé un recul de 2,9% au Royaume-Uni et de 6,6% en Espagne, tandis que les ventes ont fléchi de 1,5% en France.

Au cours des dix premiers mois de 2018, les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 1,6% à 13,04 millions par rapport à la même période en 2017, a indiqué l'ACEA.

-Max Bernhard, Dow Jones Newswires (Version française Aurélie Henri) ed: VLV

