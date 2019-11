UE: les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 8,7% en octobre - ACEA

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont atteint en octobre leur plus haut niveau pour ce mois depuis dix ans, la plupart des principaux marchés ayant enregistré de fortes croissances.

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont augmenté 8,7% sur un an en octobre, à 1,18 million de véhicules, a annoncé mardi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

En octobre 2018, les immatriculations avaient diminué de 7,3% après l'introduction de règles plus strictes en matière de contrôle des émissions polluantes. La base de comparaison était donc faible. "En conséquence, presque tous les pays de l'UE ont enregistré des hausses en octobre, à l'exception de Chypre et du Royaume-Uni", a indiqué l'ACEA.

L'association, qui compte parmi ses membres les plus grands constructeurs automobiles européens, a indiqué que les immatriculations de voitures neuves avaient augmenté de 13% en Allemagne et de 8,7% en France, et qu'elles avaient progressé de 6,7% en Italie et de 6,3% en Espagne. Au Royaume-Uni, elles ont diminué de 6,7%.

Au cours des dix premiers mois de 2019, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 0,7% par rapport à la même période de l'année précédente.

Du côté des constructeurs automobiles français, les immatriculations du groupe Renault ont augmenté de 13% en octobre, tandis que celles de Groupe PSA ont diminué de 5,1%. Le partenaire japonais de Renault, Nissan, a vu ses immatriculations progresser de 3,7% en octobre dans l'UE.

Parmi les groupes allemands, Volkswagen a vu ses immatriculations bondir de 31% en octobre dans l'UE, tandis que celles de BMW ont augmenté de 2,5%. Celles de Daimler sont restées stables.

Les immatriculations de Fiat Chrysler Automobiles se sont inscrites en hausse de 2,7%, celles de Toyota ont augmenté de 11% et celles de Ford sont restées stables en octobre dans l'UE.

-Max Bernhard, Dow Jones Newswires

(Version française et contribution de Maylis Jouaret) ed: VLV

