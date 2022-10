UE: les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 9,6% en septembre - Acea

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne (UE) ont progressé en septembre pour le deuxième mois consécutif, selon les données publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea).

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 9,6% sur un an en septembre, à 787.870 unités, a annoncé l'Acea. Cependant, cette augmentation s'explique en grande partie par une base de comparaison peu élevée, la production ayant été affectée à la période correspondante de 2021 par la pénurie de semiconducteurs.

Tous les principaux marchés ont contribué à la progression des immatriculations en septembre, avec des hausses de 14% et 13% pour l'Allemagne et l'Espagne respectivement, de 5,5% pour la France et de 5,4% pour l'Italie.

Néanmoins, sur la période de janvier à septembre, les immatriculations ont reculé de 9,9% sur un an, à environ 6,8 millions.

