UE: les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 8,4% sur un an en août - ACEA

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 8,4% sur un an en août dans l'Union européenne, à 1,04 million de véhicules, a déclaré mercredi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Selon l'ACEA, ce repli résulte principalement d'une base de comparaison élevée. En août 2018, les ventes des constructeurs automobiles avaient sensiblement augmenté avant l'introduction de nouvelles règles d'émissions dans l'UE.

Les cinq principaux marchés de l'UE ont tous enregistré une baisse de la demande en août, notamment l'Espagne et la France, où les immatriculations ont reculé de 31% et 14% respectivement. Les immatriculations ont fléchi de 0,8% en Allemagne, de 3,1% en Italie et de 1,6% au Royaume-Uni.

Du côté des constructeurs automobiles français, les immatriculations du groupe Renault ont chuté de 24% et celles de Groupe PSA ont baissé de 5,1%. Le partenaire japonais de Renault, Nissan, a vu ses immatriculations plonger de 47% en août dans l'UE.

Parmi les groupes allemands, Volkswagen et BMW ont respectivement vu leurs immatriculations se replier de 7,7% et 5,4% en août, tandis que celles de Daimler ont augmenté de 23%.

Les immatriculations de Fiat Chrysler Automobiles ont reculé de 27% en août dans l'UE et celles de Toyota ont augmenté de 0,1%.

