UE: les immatriculations ont baissé en octobre, affectées par la 2e vague de Covid-19

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne (UE) ont reculé de 7,8% sur un an en octobre, en raison des restrictions imposées par les gouvernements de la région pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus, a annoncé mercredi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea).

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont baissé à 953.615 véhicules en octobre, selon les chiffres publiés par l'Acea.

"A l'exception de l'Irlande et de la Roumanie, tous les pays européens ont accusé des reculs, y compris les quatre principaux marchés" a souligné l'association.

L'Espagne a accusé une chute de 21% de ses immatriculations. La France et l'Allemagne ont connu des baisses plus modérées, de 9,5% et 3,6% respectivement.

Sur les dix premiers mois de l'année, 8 millions de véhicules neufs ont été immatriculés dans l'UE, soit une baisse de 27% par rapport à la même période de 2019.

