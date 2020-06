UFF: impact du covid-19 sur l'activité et assemblée générale à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Union Financière de France (UFF) a mis a jour ses estimations de l'impact du covid-19 sur son activité. Le PNB au 31 mars 2020, publié le 13 mai dernier, faisait ainsi état d'une collecte commerciale en baisse de 10% et de commissions de placement en repli de 25%. Le repli de la collecte commerciale a été plus prononcé en avril et mai, avant de laisser la place à une inflexion positive sur les premières semaines de juin, constate l'UFF.Par ailleurs, le choc qu'ont connu les marchés financiers à la fin du 1er trimestre 2020 a affecté les actifs financiers propres, avec des effets qui perdurent dans le temps.L'UFF a donc pris des mesures d'économies pour réduire les charges d'exploitation, mais qui ne porteront néanmoins leur plein effet qu'à partir du second semestre, estime l'institution financière.Le groupe continue d'anticiper un impact négatif de la crise sur le résultat de l'exercice en cours, les conséquences du confinement se matérialisant par un résultat d'exploitation proche de l'équilibre au 1er semestre 2020. Toutefois, il estime son bilan assez solide et confirme les orientations de son plan stratégique "Moderniser & Croître".Enfin, l'UFF tiendra son Assemblée Générale Mixte le 9 juillet prochain à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires.