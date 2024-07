UK : "Le nouveau gouvernement va maintenir des politiques budgétaires strictes" (Pimco)

Le 09 juillet 2024 à 10:03 Partager

"La victoire du Parti travailliste marque le premier changement de gouvernement en 14 ans, mais ses politiques budgétaires offrent peu de marges de manœuvre pour le changement", considère Peder Beck-Friis, économiste chez Pimco, au lendemain des résultats des élections générales au Royaume-Uni. Il poursuit : "Le résultat était largement attendu et, par conséquent, nous voyons peu d'implications pour les marchés. Comme l'agenda budgétaire du Labour est modeste, visant à assurer la stabilité économique, les implications pour l'économie devraient également être limitées".



Peder Beck-Friis tient à préciser que "cela rappelle le premier mandat du Labour après sa victoire électorale de 1997, lorsque le nouveau gouvernement de Tony Blair – avec Gordon Brown comme chancelier – a resserré la politique budgétaire et s'est concentré sur l'établissement de la crédibilité.



L'économiste chez Pimco s'attend à ce que le nouveau gouvernement sous Keir Starmer maintienne des politiques budgétaires strictes. "Cela devrait faciliter une baisse graduelle de l'inflation et permettre à la Banque d'Angleterre (BoE) de bientôt commencer à baisser les taux d'intérêt – et potentiellement plus que ce à quoi les marchés s'attendent l'année prochaine. Par conséquent, nous croyons que les obligations d'État britanniques (gilts) sont attractives à leurs niveaux actuels", conclut-il.