UMALIS : a levé 200 000  en Bourse depuis le 1er septembre 2018

L'IPO de UMALIS GROUP SA a eu lieu le 12 avril 2014. Les fondateurs avaient choisi Louis THANNBERGER pour les accompagner dans cette démarche. Le prix d'entrée avait été fixés à 10 € l'action, soit un multiple de 13. Depuis, le cours a chuté jusqu'à 6,4 € l'action, pour remonter en 2018 jusqu'à 9,15 € l'action.

Un parcours heurté, mais une accélération en 2018 :

Seul acteur du portage salarial, un secteur dont le CA est de 800 Millions d'Euros annuellement, UMALIS semble avoir trouvé son public d'investisseurs. Son PDG, Christian PERSON a approché en 2017, deux société d eportage salarial en région en vue d'acquisition ( CA de 3 M€ et 7 M€ respectivement). Les projets dont pas abouti mais la question reste d'actualité.

Des projets ambitieux clairement affichés :

Christian PERSON a annoncé la couleurs en septembre dernier, sur TV Finances, la WebTV partenaire de BOURSORAMA, donnant RDV à la communauté financière chaque mois jusqu'à la fin de l'année pour de nouvelles analyses de conjoncture et pour présenter les projets de son groupe. Son intention affichée est de mettre sur le marché 200 000 actions afin d'atteindre un flottant de 20%. Un transfert sur ALTERNEXT ( aujourd'hi Euronext Growth est envisagé en mai-juin 2019).

L'annonce de la mise en production d'une version commerciale du logiciel Big Data, Smartjobmatching

Partenaire de l'Ecole Polytechnique de Bucarest depuis 3 ans, UMALIS GROUP a mené en interne des travaux de recherches sur l'usage possible du Big data et de l'Intelligence artificielle dans la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi. Deux chefs de projets, Sarah et Diana, toutes deux docteures de Polytechnique en France, en physique, pour la première, et en informatique pour la seconde ont piloté tour à tour ou ensemble les travaux. Le projet à fait l'objet de demandes aux fonds EUROSTAR, en 2015, 2016 et 2017, étant à chaque fois jugés éligibles ( mais non admis malgré une notre proche de la moyenne).

Une version texte du logiciel a été mis en production en septembre 2018. Une équipe dédiée a été mise en place pour finaliser le projet et la mise en production d'une version commerciale est prévue au premier trimestre 2019. La Direction de UMALIS a été invitée par POLE EMPLOI à pitcher ce logiciel en septembre 2018, mais le PDG n'a pas encore donné suite, préférant présent au service public de l'emploi une version opérationnelle.