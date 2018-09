UMALIS : diagnostique votre offre de portage salarial et vous offre jusqu’à 40% moins cher !

Vous avez opté pour le portage salarial pour sécuriser votre situation professionnelle d'indépendant? Vous peiniez à comprendre les spécificités de ce régime de travail, à interpréter le contenu de votre fiche de paie ou encore les clauses de votre contrat de travail? Faites appel aux experts du portage salarial, faites appel à Umalis Group!

​Exclusivement et uniquement chez Umalis Group un nouveau service pour le diagnostic et l'analyse de votre statut en portage salarial est désormais disponible!

Toute une équipe de conseillers spécialisée dans le portage salarial est à votre disposition pour vous aidera à :

- Rendre votre situation professionnelle plus claire et transparente,

- Décortiquer toutes les clauses de vos contrats,

- Simplifier le contenu de votre fiche de paie,

- Identifier les coûts indirects ( cachés ou pas) prélevés par la société de portage,

- Comparer votre offre de portage actuelle avec d'autres offres,

- Profitez d'une proposition plus compétitive

- S'assurer de la crédibilité et du sérieux de votre société de portage….

Notre service de conseil et de diagnostic étudie votre solution de portage actuelle et vous fait une proposition plus compétitive.

Mieux encore, vous pouvez bénéficiez avec Umalis d'une offre alléchante et unique pouvant aller jusqu'à 40% de moins que votre offre actuelle !

Réagissez dès maintenant et n'hésitez pas à profitez de ce service et de cette offre ! Il vous suffit de remplir le formulaire suivant et de joindre les justificatifs demandés*

Une réponse détaillée et explicite vous sera communiquée sous 48 h et une offre plus compétitive vous sera faite en même temps.

*justificatifs demandés: contrat de travail actuel, 3 dernières fiches de paie