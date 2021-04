UMANIS amélioration des profits en 2020

Umanis a dévoilé un résultat, part du groupe, en progression de 92% à 14,2 millions d'euros. L'Ebitda du spécialiste de la data, du digital et des solutions métiers s'est établi à 24,2 millions d'euros, en progression de 9%. La marge d'Ebitda est ressortie à 11,2% en 2020, contre 10,1% pour l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 214,9 millions d'euros, en repli de 2%. La société prévoit de rembourser intégralement son PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 10 millions d'euros à sa date anniversaire en juin 2021.



De manière responsable, au regard du contexte de crise sanitaire, la société ne proposera pas, exceptionnellement, le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2020 lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.



Après l'acquisition d'Alphonse, société spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, et dans un scénario où la crise sanitaire ne viendrait à nouveau pas perturber l'activité, Umanis se situe actuellement sur un rythme de chiffre d'affaires proforma 2021 proche de 250 millions d'euros. La rentabilité en ce début d'exercice est légèrement supérieure à celle de l'année passée à pareille époque.



Umanis prévoit un plan d'embauches important en 2021, avec le recrutement de 1 000 collaborateurs, dont 700 en France et 300 à l'international. Ces recrutements sont concentrés sur les métiers de la data (data engineers, data scientists et développeurs).