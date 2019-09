UMANIS dévisse après son profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Umanis flanche de 11,08% à 5,78 euros, voyant ainsi disparaître la moitié de sa capitalisation en un an, au lendemain de son avertissement sur ses résultats. Le spécialiste de la data, du digital et des solutions métiers a mis en cause la dégradation du climat des affaires dans le secteur Banques – Assurances, qui a pesé sur son taux d’activité. Couplé à l'effet d'inertie au niveau du recrutement, l'effet ciseaux de ces deux phénomènes a pesé directement sur la rentabilité opérationnelle de la société.En conséquence, elle ne vise plus qu'une marge opérationnelle courante comprise entre 6 % et 7 % cette année contre de 9% à 10% auparavant. Son nouvel objectif est bien inférieur au consensus de 8,9%. Sur la première partie de l'année, le résultat opérationnel courant a chuté de 36,7 % à 5,7 millions d'euros, représentant une marge opérationnelle courante de 5,3 % versus 9 % au 1er semestre 2018.Umanis est aussi plus pessimiste sur ses prévisions de croissance. Le chiffre d'affaires consolidé est attendu supérieur à 220 millions d'euros contre 225 millions d'euros auparavant. Le marché attendait 226,7 millions d'euros avant cet avertissement.Dans ce contexte plus difficile que prévu, le groupe a gelé ses engagements de dépenses. Les effets de ces mesures produiront cependant leur plein effet au second semestre.