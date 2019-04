Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de ses ambitions de développement, matérialisées par le plan stratégique Expansion 2022, Umanis annonce la signature d'un crédit croissance externe d'un montant total de 90 millions d’euros, dont 55 millions confirmés et 35 millions optionnels, auprès de son pool bancaire. A travers Expansion 2022, Umanis ambitionne de franchir un nouveau pallier en termes de taille en visant un chiffre d'affaires de 400 millions d’euros à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10%.Parallèlement, Umanis annonce le succès d'un placement privé obligataire de type Euro PP d'un montant de 32 millions d'euros. Cette levée de fonds est constituée d'une tranche obligataire, de maturité 7 ans et remboursable in fine à son échéance en avril 2026.Le produit de cette émission obligataire Euro PP sera consacré au remboursement de la dette financière senior du groupe. " Elle permet à Umanis de renforcer sa structure bilancielle, d'allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang ", peut-on lire dans un communiqué.