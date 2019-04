UMANIS vise une marge opérationnelle courante voisine de 10% en 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Umanis a enregistré en 2018 un résultat net part du groupe de 11,3 millions d’euros contre 19,3 millions d’euros en 2017. Le résultat opérationnel courant du spécialiste en data, digital et solutions métiers s’est élevé à 19,3 millions d’euros, en progression de 2,6%. Ce qui correspond à une marge opérationnelle courante de 9,3% conforme à l’objectif d’une marge supérieure à 9%, mais en repli de 60 points de base sur un an. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 206,7 millions d'euros, en croissance de 9%.En données pro forma (i.e. intégrant les activités de CMS Group depuis le 1er janvier 2018), le chiffre d'affaires 2018 est de 213,5 millions d'euros.Umanis proposera lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, le versement d'un dividende de 0,08 euro par action au titre de l'exercice 2018, représentant un taux de distribution stable de l'ordre de 12% du résultat net.Umanis confirme ses objectifs financiers 2019 fixés en début d'année : un chiffre d'affaires annuel consolidé de 225 millions d'euros, soit une croissance totale de 9%, hors nouvelle opération de croissance externe.Sur le plan de la rentabilité, le groupe vise une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%, hors nouvelle opération de croissance externe.Dans le cadre de son plan stratégique CAP 2019, Umanis maintient son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 300 millions au 31 décembre 2019 en base pro forma.L'atteinte de cette ambition est conditionnée à la concrétisation de plusieurs acquisitions ciblées en 2019. Alors que plusieurs dossiers sont aujourd'hui à l'étude, Umanis entend toutefois demeurer extrêmement sélectif vis-à- vis de la qualité des sociétés ciblées, tant au niveau de leur activité qui doit s'inscrire en phase avec le positionnement stratégique du groupe sur la Data et le conseil métier, qu'au niveau de leurs performances financières.Une première opération a d'ores et déjà été réalisée en début d'année avec l'acquisition de la société de conseil Contact Consulting (4,5 millions de chiffre d'affaires), qui renforce le positionnement métier et consulting d'Umanis, en particulier sur les secteurs Aéronautique-Défense et Retail-Distribution.Au-delà, Umanis s'est fixé un nouveau cap pour les années à venir, matérialisé par le plan stratégique Expansion 2022, qui met l'accent sur la poursuite du développement du groupe à travers une politique de croissance externe soutenue.A travers Expansion 2022, Umanis ambitionne également de franchir un nouveau pallier en termes de taille en visant un chiffre d'affaires de 400 millions à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10%.