UMICORE lance une offre d'obligations convertibles de 500 millions d'euros à échéance 2025

Umicore a annoncé le lancement d’une offre d’obligations convertibles non garanties et de rang non subordonnées, à échéance 2025, dans le cadre du capital autorisé, pour un montant nominal agrégé de 500 millions d'euros. Le produit net de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société et pour financer le développement stratégique d’Umicore dans les matériaux de mobilité propre et dans le recyclage.Cette offre renforcera et diversifiera la structure de financement d'Umicore, en complétant les 1,1 milliard d'euros de dettes de placements privés à moyen et long terme à taux fixe émises au cours de ces dernières années.Le Coordinateur Global et Teneur du Livre a informé la Société qu'il pourrait organiser un placement simultané d'actions existantes en vente à découvert pour le compte des investisseurs des Obligations afin de couvrir le risque de marché d'un investissement dans les Obligations, à un prix de placement qui sera déterminé sur la base d'un placement privé accéléré. La Société ne percevra aucun produit du Placement Accéléré Concommittant. Il est prévu que le Prix de Référence pour les Obligations soit égal au prix de placement du Placement Accéléré Concommittant.Le Groupe Bruxelles Lambert, l'actionnaire le plus grand d'Umicore, a fait part de son intention de participer au Placement Accéléré Concommittant.J.P. Morgan Securities plc intervient en tant que Coordinateur Global et Teneur du Livre.