UMIH Union des Métiers et des Industries : Les eurodéputés par les professionnels à débattre sur l'Europe du tourisme au Parlement de Strasbourg

Roland Héguy, président confédéral de l'UMIH, Laurent Duc, président de la branche Hôtellerie de l'UMIH et Jean-Virgile Crance, président du GNC, ont invité, aux côtés de Roger Sengel, président d'UMIH Bas-Rhin, les eurodéputés à un débat au sein du Parlement européen de Strasbourg, afin de partager leurs ambitions pour une Europe du Tourisme.

Le tourisme représente en Europe 12 millions d'emplois, 2 millions d'entreprises (dont 90% de PME) et 519 milliards d'euros de recettes. Pourtant, nous pensons que l'investissement européen n'est pas à la hauteur de ce qu'il représente, puisque l'industrie bénéficie en Europe d'un nombre croissant de consommateurs à l'échelle mondiale (plus de 670 millions de visiteurs dont 70% de citoyens européens, et 750 millions attendus en 2030).

Nos professionnels considèrent pour autant qu'il faut changer de paradigme et miser sur cette industrie pour la rendre plus performante, plus compétitive et mieux équipée pour faire face aux enjeux d'avenir. Or les enjeux des professionnels sont nombreux : attractivité, investissements d'avenir, surtourisme, numérique, fiscalité, emploi, mobilité, développement responsable, autant de sujets abordés avec les députés.

Lors de cette conférence, parrainée par Anne Sander, Eurodéputée et Questeure, les professionnels du tourisme ont appelé les députés à construire une Europe partenaire du tourisme autour de propositions concrètes, telle que la création d'un comité inter commissaires européens qui pourrait assurer un pilotage européen de haut niveau sur les grands enjeux structurants à l'horizon 2025.

Cet événement s'inscrit dans une démarche d'étroite collaboration avec les députés européens pour faire prévaloir les intérêts du secteur touristique.

Retrouvez l'intégralité des propositions pour construire un projet européen du tourisme dans DESTINATION EUROPE Partageons nos ambitions pour une EUROPE DU TOURISME

