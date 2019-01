UMIH Union des Métiers et des Industries : Observatoire des performances hôtelières UMIH – OlaKala destination novembre 2018

Les hôteliers français auront enregistré ce mois de belles performances, surtout en termes de prix, synonyme de la résilience de l'industrie malgré les manifestations. Avec une croissance de RevPAR 6,6% pour le mois de novembre comparé à celui de l'année dernière, les hôteliers français auront réussi à continuer de faire croître leurs performances. Bien que l'ensemble des acteurs profitent de ces bons résultats, certains jouissent d'une situation plus favorable.

Ainsi, plus on monte en gamme, plus les évolutions des prix sont à la hausse : le segment économique voit ses prix grimper de 3,1%, le moyen de gamme de 4,5% et le haut de gamme de 6,7%. Moteur de la croissance du RevPAR ce mois, l'évolution des prix aura permis au segment super-éco d'enregistrer + 3,0% de hausse de revenus malgré une fréquentation à la baisse (-1,2 point).

La fréquentation stagne ce mois (+ 0,6 point) et ce sont de nouveau les segments moyen (+1,4 point) et haut de gamme qui enregistrent les plus fortes hausses croquant à pleine dents le retour de la clientèle internationale.

L'impact des manifestations des Gilets jaunes est donc mineur en novembre avec notamment aucune baisse de revenus enregistrées chez les hôteliers parisiens durant les weekends concernés.