UN United Nations : Le Comité des ONG, qui entame la deuxième semaine de ses travaux, recommande au Conseil économique et social (ECOSOC) d'octroyer le statut consultatif spécial à 11 autres organisations

Examen des demandes de statut consultatif spécial reportées des sessions antérieures

Octroi du statut consultatif spécial

Hazrat-e Fatemeh Zahra Charity Institute (Iran)

Institutia Privata Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii « Parteneriat pentru Dezvoltare » (République de Moldova)

League of Arab People Organization (Égypte)

Ligue Mauritanienne pour l'appui aux initiatives associatives (Mauritanie)

Organisation EL INSANIYA (Mauritanie)

Raad Al-Ghadir Charity Institute (Iran)

Republican Social Information Center « Istiqbolli Avlod » (Ouzbékistan)

SOS Urgence (Mauritanie)

Shaik Taher Azzawi Charity Organization (Libye)

Shuhada Organization SO (Afghanistan)

West Africa Coalition for Indigenous People's Rights (WACIPR) (Nigeria)

Report de l'examen des demandes reportées des sessions antérieures

Le Pakistan a demandé à Institute for Integrated Rural Development (Inde) ce qu'elle a fait durant la pandémie de COVID-19 dans les zones rurales. Quels sont les résultats? Que le montant des sommes dépensées ? La même délégation a interrogé Institute of Peace and Diplomatic Studies (IPD) (Pakistan) sur son plaidoyer pour la paix, les résultats et les dépenses y afférentes. Le Nicaragua a demandé à International Anti Terrorism Movement (Inde) d'en dire un peu plus sur le sommet qu'elle a organisé en 2019. Quels en étaient les résultats ?

Le Pakistan a demandé à International Foundation for Sustainable Development (Inde) ce qu'elle fait pour réaliser les objectifs de développement durable. Quels sont les résultats et que le montant des sommes dépensées ? L' Inde a interrogé International Union for Sustainable Development (Égypte)sur l'origine de son financement et sur ces activités concrètes. Cuba a demandé à Justice Centre Hong Kong Limited (Chine) la nature de ses activités en 2020 et ses projets pour 2021.

Qu'a fait le Kurdistan Institute for Human Rights (Iraq) en 2020? Peut-on obtenir l'état de 2020? a questionné l' Inde . La même délégation a voulu que Le conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique (République démocratique du Congo) détaille ses projets pour l'environnement et la jeunesse, ces deux dernières années ? Quels sont les financements? Peut-on obtenir l'état financier de 2020 et les sources de financement? a demandé le Pakistan à Mentor Amiable Professional Society (Pakistan).

Mulabi Association Latin American Work Group For Sexual Rights Civil Association (Costa Rica) a été priée par le Nicaragua de donner la liste complète des pays où elle travaille. Le Pakistan a demandé à New Barrackpore Samaj Bandhu Welfare Organization (Inde) des détails sur sa campagne de reboisement, ces trois dernières années. Le Nicaragua a voulu connaître le nombre de volontaires de Onelife Initiative for Human Development (Nigeria).

L' Inde a prié Organisation Tamaynut (Maroc) la liste de ses projets de plaidoyer et de lobbying depuis 2018. La Chine a interrogé Organization of female conscience renewal (Maroc) sur le sommet sur les droits des femmes en 2018. Quels en étaient les résultats? Le Pakistan a demandé à Pak Special Persons Welfare Society (Pakistan) son état financier de 2020 et ses sources de financement.

Quels sont les droits humains particuliers que Pakistan International Human Rights Organization (Pakistan) a promus en 2020 ? a voulu savoir le Pakistan . Quelle était la nature des projets? Quel est le montant des sommes dépensées? Qui les a financés ? La même délégation a demandé à Pakistan Press Foundation (Pakistan) quelle déontologie a-t-elle promue? Pourquoi Palestinian Working Woman Society for Development (Al-Mar'a Al-Amelah Al-Felstinia Lel-Tanmia) (État de Palestine) a retiré sa dernière demande de statut consultatif spécial? a demandé Israël .

La Fédération de Russie a voulu que Public Organization « Institute for the Study of Dependencies, Drug Policy Issues and Monitoring the Drug Situation » (Ukraine) explique la nature de sa collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Quelles sont les sources de financement de Réveil communautaire d'assistance aux victimes (Burundi)? Est-ce qu'elle ne travaille qu'au Burundi? a questionné le Pakistan . Quelle est la nature des campagnes contre la consommation de drogue qu'a menées Safe Care Trust International (Pakistan) entre 2018 et 2020 ? a interrogé le Pakistan .

La même délégation a demandé à Society for Cognition of Science and Art for Quality Welfare, Sustainance, Livelyhood and Economic Development of the Poor (SCOSAQ) (Inde) les résultats des recherches qu'elle a menées, ces cinq dernières années. Quelles sont les résultats des recherches menées par Southeast Asia Sexual Orientation, Gender Identity and Expression Caucus (ASC), Inc. (Philippines) en 2020? a demandé le Nicaragua . Cuba a voulu savoir si The New Woman Foundation (Égypte) a pu fonctionner sans déficit en 2020. D'où viennent ses ressources financières et à quoi ont-elles servi ?

La Fédération de Russie a voulu des precisions sur le nombre de travailleurs de The Union of Non-governmental Associations « The International Non-Governmental Organization The World Union of Cossack Atamans » (Kazakhstan? Ces salariés sont-ils aussi des administrateurs? Le Pakistan a prié The Voice Society (Pakistan) de décrire ses sources de financements en 2020 et 2021. Le Pakistan a demandé à The YP Foundation (Inde) la nature de ses activités en 2020 et 2021.

La Fédération de Russie a exigé que Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group Inc. (TAOC-IG) (Philippines) lui transmette la liste complète des pays où ses équipes sont déployées. L' Inde a demandé à United National Organization of Human Rights (Égypte) la nature de sa contribution aux organes subsidiaires de l'ECOSOC. Qui ont facilité sa participation à ces réunions ? United World Against Diabetes (Inde) a été prié par le Pakistan de détailler l'appui psychosocial qu'elle a offert aux enfants, ces trois dernières années.

La même délégation a demandé à Welfare Association Jared (Pakistan) son état financier pour 2020 et la liste de ses sources de financement étrangères.