UN United Nations : Le Comité des ONG recommande le statut consultatif général pour « Institute of Noahide » et « The Fishermen »

Le Comité chargé des ONG a, aujourd'hui, recommandé au Conseil économique et social (ECOSOC) d'octroyer le statut consultatif général à « Institute of Noahide » et « The Fishermen », toutes deux américaines. Il a reporté sa décision sur sept demandes de statut consultatif spécial, en attendant des réponses aux questions supplémentaires. Il a pris note des rapports quadriennaux de plusieurs centaines d'ONG à l'exception de celui de la britannique « Amnesty International » (Royaume-Uni) et d'une autre poignée d'organisations.

Le Comité qui a adopté son rapport provisoire, clôturera cette première reprise de session 2021 le 7 juin prochain.

Octroi du statut consultatif général

« Institute of Noahide » (États-Unis)

« The Fishermen » (États-Unis).

Examen des demandes de statut consultatif spécial reportées des sessions antérieures

Comment Turkiye Diyanet Vakfi (Turquie) a pu accumuler une somme de trois milliards de dollars? Comment a-t-elle disposé de cet argent ? a demandé la Grèce . La même délégation a voulu connaître l'origine de la contribution financière étrangère à Türk Kadınlar Birliği Derneği (Turquie). L' Inde a demandé à United Sikhs (États-Unis) le document attestant qu'elle est déjà accréditée auprès de l'ECOSOC. Elle a aussi demandé la dernière version de la situation financière de l'ONG.

Qui sont les membres de Verein Euro Mea (Suisse) ? a voulu savoir Cuba . Pourquoi a-t-elle à sa tête une Direction générale et un Conseil d'administration alors qu'elle ne compte que trois membres ? a ajouté la délégation. L' Inde a réclamé à İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (Turquie) la liste des 63 pays où elle est présente ainsi que celle tous les projets qu'elle y a menés. La Fédération de Russie a pointé du doigt « l'incohérence » des informations financières fournies par INPUD Limited (Royaume-Uni).

Quelle est la nature des activités qu'a menées Widows for Peace through Democracy (Royaume-Uni) pour réaliser la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur « les femmes, la paix et la sécurité » ? a demandé la Turquie .

Examen des rapports quadriennaux des ONG dotées d'un statut consultatif auprès de l'ECOSOC

La Turquie a demandé à Armenian Assembly of America (États-Unis) la liste des participants à la conférence sur les objectifs de développement durable qu'elle a organisée en 2008. Qui y a participé ? Qui l'a financée ? Y-a-t-il un document final ? La Chine a questionné International Association for Religious Freedom (Royaume-Uni) sur le congrès général qu'elle a organisé en 2018. La même délégation a demandé à Human Rights Fights (États-Unis) des exemples des activités qu'elle a menées sur le territoire américain pour la défense des droits de l'homme.

Quelle est la nature de la contribution de International Bar Association (États-Unis) au projet des Nations Unies relatifs à « la chaîne de blocs » ? a interrogé la Chine . La même délégation a noté qu'Access Now a organisé une table ronde au Parlement européen. Quels en sont les résultats? La Chine a demandé à Advocates for Human Rights ce qu'elle fait pour l'avancement des cinquième et seizième objectifs sur l'égalité des sexes et des sociétés ouvertes et pacifiques du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Que fait Amnesty International (Royaume-Uni) dans le domaine de l'action climatique ? a interrogé la Chine .