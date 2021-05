UN United Nations : Le Comité des ONG recommande le statut consultatif spécial pour 41 autres organisations

Le Comité chargé des ONG, qui a commencé ses travaux la semaine dernière, a recommandé aujourd'hui au Conseil économique et social (ECOSOC) d'octroyer le statut consultatif spécial à 41 autres organisations dont « Institute of the Black World 21st Century Inc » et « Global Aid for Africa ». Il a reporté sa décision sur plusieurs autres demandes de statut, dont celle de « Fondation Dr. Denis Mukwege »des Pays-Bas, en attendant des réponses aux questions supplémentaires.

Le Comité poursuivra ses travaux mercredi 26 mai, à partir de 10 heures.

EXAMEN DES DEMANDES DE STATUT CONSULTATIF SPÉCIAL REPORTÉES DES SESSIONS ANTÉRIEURES

Octroi du statut consultatif spécial

ACEH Les compagnons solidaires Action terre d'Afrique (ACEH Association de Coopération et d'Entraide Humanitaire) (France)

AKIM Israel - National Organization for People with Intellectual Disabilities and their families (Registered Association) (Israël)

Ashinaga (Japon)

Association pour la défense des droits de l'homme et des revendications démocratiques/culturelles du peuple Azerbaidjanais-Iran - « ARC » (France)

Centre Zagros pour les Droits de l'Homme (Suisse)

Civitas Maxima (Suisse)

Eagle Vision Charity, Inc (États-Unis)

Forum international des plateformes nationales d'ONG (France)

Foundation for Development Planning, Inc (États-Unis)

Global Aid for Africa (GAA) (États-Unis)

IAP - International Association of Prosecutors (Pays-Bas)

Institute for Reporters' Freedom and Safety (Suisse)

Institute of the Black World 21st Century Inc (États-Unis)

Interfaith Encounter Association (Israël)

Jerusalem Institute of Justice (Israël)

Lifelong Learning Platform (Belgique)

Report de l'examen des demandes reportées des sessions antérieures

Le Burundi a demandé à Arabian Rights Watch Association (États-Unis) un état financier actualisé. Le Nicaragua a voulu que Association Québécoise des Organismes de Coopération Internationale (AQOCI) (Canada) décrive ses projets pour 2020 et 2021. La Fédération de Russie a prié Associazione European Federation for Freedom of Belief (Italie) de donner des informations plus détaillées sur les sources de financement.

Assyrian Aid Society of America Inc. (États-Unis) a été priée par la Turquie de détailler sa participation aux réunions de l'ONU, ces cinq dernières années. La même délégation a voulu que Assyrian Documentation Centre (États-Unis) en dise un peu plus sur les résultats de ses recherches sur les crimes de haine en « Asie-Mineure ». Quelle est la nature des projets liés à « la solidarité internationale » qu'a menés Avocats sans frontières France (France)? a demandé la Turquie .

Le Pakistan a questionné Baloch Voice Association (France) sur les états financiers de 2018, 2019 et 2020. La Fédération de Russie a voulu comprendre pourquoi Citizens'Alliance for North Korean Human Rights (République de Corée) se décrit comme une « ONG nationale » alors que tout indique qu'elle est une ONG internationale. La Chine a demandé à Committee for Justice (Suisse) une actualisation de ses projets au Yémen et en Syrie.

La Fédération de Russie a voulu savoir si Conflict Dynamics International, Inc. (États-Unis) a obtenu l'autorisation du Gouvernement de la Syrie pour travailler sur le sol syrien. La Libye a demandé à Congrès mondial Amazigh - CMA (France) la liste des activités qu'elle a menées en Afrique du nord. La Chine a prié Coptic Solidarity (États-Unis) de donner des détails sur la conférence annuelle qu'elle organise.

Cuba a voulu de Database Center for North Korean Human Rights (NKDB) (République de Corée) des informations détaillées sur le financement et les activités prévues en 2021. Dr. Denis Mukwege Foundation (Pays-Bas) devra révéler à la Fédération de Russie le nom de son « ONG partenaire » ? Cette délégation a demandé à Eri-Platform (Belgique) s'il existe des critères pour déterminer le montant des contributions de ses membres.

La Turquie a voulu en savoir plus sur les avantages dont bénéficient les membres de Ethiopian Genocide Committee 1935-1941, Inc. (États-Unis). Quels sont les projets de European Interreligious Forum for Religious Freedom (EIFRF) (France)? a interrogé la Chine . La Fédération de Russie a demandé à Foreningen Tryggere Ruspolitikk (Norvège) des détails sur la « Nordic Reform Conference » qu'elle a organisée en 2017.

Quelles sont activités que prévoit de mener cette année French Refugee Council (France)? a questionné le Burundi . Global Center on Cooperative Security Inc (États-Unis) a été priée par la Fédération de Russie de fournir la liste de pays où elle est présente avec ses ONG partenaires. Global Detention Project (Suisse) devra expliquer à la Chine les résultats des activités menées depuis 2018 et 2019.

Est-ce que Global Network of Women Peacebuilders, Inc. (États-Unis) travaille avec des partenaires? Dans quels domaines? a interrogé le Pakistan . Dans quels pays Global Rights for Women (États-Unis) travaille? Quels sont les projets mis en œuvre? a questionné la Chine . La Fédération de Russie a demandé à Humanitarian Tracker (États-Unis) sur la base de quels critères, elle trie ses informations.

Ilankai Thamil Sangam, Inc. (États-Unis) a été priée par le Pakistan de donner des informations supplémentaires sur aon financement. Quelles sont les ONG partenaires ? La Chine a demandé à Interfaith Center on Corporate Responsibility (États-Unis) de donner les résultats de la nouvelle initiative « Investor Alliance for Human Rights ». La même délégation a voulu que International Action Network for Gender Equity and Law (États-Unis) fasse connaître ses contributions au travail de la Commission de la condition de la femme.

Cuba a demandé à International Association of Genocide Scholars, Inc., The (États-Unis) pourquoi elle n'a participé à aucune conférence des Nations Unies ? Quelle est sa situation financière ? À quoi servent les ressources obtenues ? La Chine a réclamé des informations sur le partenariat de International Child Rights Center (République de Corée) avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), ces deux dernières années. La Turquie a demandé à International Civil Society Action Network, Inc. (États-Unis) la nature de ses projets futurs. Qui va les financer? Qui va y participer?

Qui sont les organisations membres de International Economic Organization World Distribution Federation (WDF) (République de Corée)? a voulu savoir la Turquie . Quelle est la situation financière de International Medical Corps (États-Unis) et International Medical Crisis Response Alliance - Direct operation (États-Unis), ces quatre dernières années? a interrogé le Nicaragua .

La même question a été posée à International Organisation to Preserve Human Rights Ltd (Royaume-Uni) par la même délégation. La Chine a voulu connaître les résultats du congrès international sur la criminologie qu'International Society of Criminology (États-Unis) organise, dont le dernier en 2019. Khmers Kampuchea-Krom Federation (États-Unis) ne dépense rien pour ses projets, a noté la Chine. Comment compte-t-elle contribuer aux travaux de l'ECOSOC ?

L' Inde a demandé à Le Collectif de la Paix au Sri Lanka (France) en quoi les débats qu'il organise contribuerait aux travaux de l'ECOSOC ? Qui y participent? Combien sont-ils ? Quels étaient les thèmes choisis ? Quels sont les projets de Les Femmes Michif Otipemisiwak (Canada) pour 2021 et pour 2022? a interrogé le Nicaragua . La Turquie a voulu davantage d'informations sur le projet ERASMUS de Mangfoldhuset (Norvège) mené avec l'Union européenne.

Quelles sont les ONG publiques et privés nicaraguayennes qui travaillent avec MenEngage Global Alliance (États-Unis)? a demandé le Nicaragua . Comment sont élus les responsables de NAUH (Now Action & Unity for Human rights) (République de Corée)? Qui peut se porter candidat? Quels en sont les critères? a interrogé la Fédération de Russie . La Chine a rappelé à National Peace Corps Association (États-Unis) qu'elle n'a répondu qu'à l'une des trois questions posées à la dernière session.