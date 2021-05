UN United Nations : Le Comité des ONG recommande le statut consultatif spécial pour 80 autres organisations dont « Mines Action Canada » et « Organisation des Nations Autochtones de Guyane »

Le Comité chargé des ONG a recommandé ce matin au Conseil économique et social (ECOSOC) d'octroyer le statut consultatif spécial à 80 autres organisations dont la canadienne « Mines Action » et la française « Organisation des Nations Autochtones de Guyane (ONAG) ». Il a reporté sa décision sur 23 autres demandes de statut, en attendant des réponses aux questions supplémentaires.

Le Comité peut recommander trois différents statuts consultatifs auprès de l'ECOSOC. Le premier, le statut consultatif général est attribué aux grandes ONG internationales, dont les domaines d'action et de travail couvrent la majorité des points contenus dans l'agenda de l'ECOSOC et de ses organes subsidiaires. Ces ONG sont habilitées à soumettre au Conseil des communications écrites et des pétitions, et à proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

Le statut consultatif spécial est réservé aux ONG qui travaillent dans un domaine spécifique et les autorise à soumettre des communications écrites et des pétitions à l'ECOSOC. Enfin, la Liste va aux ONG qui ont plutôt tendance à travailler d'une manière plus technique et/ou restreinte. Elles ne peuvent soumettre au Conseil économique et social que des communications écrites.

Le Comité a recommandé le statut consultatif spécial pour « Mines Action Canada » qui, en 20 ans d'existence, a contribué à renforcer les capacités des jeunes intéressés à travailler sur les questions des mines terrestres, les armes à sous-munitions et les armes explosives dans les pays en conflit ou sortant de conflit. Cette année, l'ONG prévoit de participer à au moins deux manifestations sur le désarmement et le genre, et les normes humanitaires du désarmement à l'ONU.

L'Organisation des Nations Autochtones de Guyane française (ONAG) attend aussi que l'ECOSOC suive la recommandation du Comité des ONG de lui octroyer le statut consultatif spécial. Elle a signé en avril 2017 avec l'État français un protocole d'accord qui lui permet de participer aux négociations avec les services de l'État sur les engagements de la France en faveur des peuples autochtones de Guyane française. En décembre 2018, l'ONAG a mis en place un partenariat transfrontalier avec une organisation brésilienne dénommée « Iépé » qui favorise les échanges culturels avec les peuples autochtones des deux côtés de la frontière.

Parmi les 23 ONG qui devront apporter des réponses aux questions supplémentaires du Comité, Penny Appeal (Royaume-Uni) et Rahma Relief Foundation (États-Unis) ont été priées d'en dire plus sur leur présence en Syrie.

Le Comité reprendra ses travaux demain vendredi 21 mai, à partir de 10 heures.

Nouvelles demandes d'admission au statut consultatif et nouvelles demandes de reclassement

Octroi du statut consultatif spécial

Ideas Beyond Borders, Inc. (États-Unis) Initiative 243 (France) Inter African Committee In Norway (Norvège) Interfaith International (Suisse) International Association for Public Participation Australasia Limited (Australie) International Association for the Development of the Abaza-Abkhaz Ethnos « Alashara » (Fédération de Russie) International Center for Cultural Studies USA Inc. (États-Unis) International College of Dentists (États-Unis) International Council of Beverages Associations (États-Unis) International Federation of Denturists (Canada) International Road Assessment Programme (Royaume-Uni) International Society of Nephrology (États-Unis) International Society on Aging and Disease (États-Unis) International Strategists Alliance LLC (États-Unis) International Support For Human Rights (Suisse) International Union of Interventional Radiologists (France) Internationaler Wirtschaftssenat e.V. (Allemagne) JDRF International (États-Unis) Just Planet (Suisse) Justice for Iran, Ltd (Royaume-Uni) Kailash Satyarthi Children's Foundation of America, Inc. (États-Unis) Khmer National Liberation Front (Danemark) KidSpirit Inc (États-Unis) Korea Council of Children's Organizations (République de Corée) Les Enfants d'Abord (États-Unis) Les orchidées rouges (France) Lidskoprávní organizace Práva a svobody obcanučů Turkmenistánu z.s. (Tchéquie) Lifebox Foundation (Royaume-Uni) Maloca Internationale (Suisse) Maori Women's Welfare League Incorporated (Nouvelle-Zélande) Mednarodna zveza za zdravje mladih - International Youth Health Organization (Slovénie) Mines Action Canada (Canada) Mission Kids (États-Unis) Native American Journalists Association (États-Unis) Nitzan - National Center, Society for the Advancement of Children and Adults with Adjustment, Functioning and Learning Disabilities (Israël) OCASI - Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (Canada) ODISSI (Organisation pour le développement international social solidaire intégré) (France) Observatoire-OISHC (Suisse) OceanElders Inc. (États-Unis) Office of The Overseer, Noiato Assembly of God, and His Successors (États-Unis) OneAction (Suisse) Organisation des Nations Autochtones de Guyane ONAG (France) Orphaned Starfish Foundation Inc (États-Unis) PANGEE ONG Ingénierie de paix (France) Pacifica (Pacific Allied Women's Council Inspires Faith In Ideals Concerning All) Incorporated (Nouvelle-Zélande) Plymouth Marine Laboratory (Royaume-Uni) ProVeg Deutschland e.V. (Allemagne) Rashi Foundation (R.A.) (Israël) Resilience Birthright, Inc (États-Unis) Rise, Inc. (États-Unis) Rocky Mountain Institute (États-Unis) Rule of Law and Anti-Corruption Center (ROLACC) (Suisse) Rural Health Care Initiative (États-Unis) SANCSS Australia Ltd (Australie) SIA-Africa Inc (États-Unis) Safe Communities Foundation New Zealand (Nouvelle-Zélande) Sani et Salvi-Sets Universalis (France) School News Nationwide, Inc. (États-Unis) Schweizerischer Gehörlosenbund (Suisse) Self Advocates Becoming Empowered, Inc. (États-Unis) Sheatufim - Public Benefit Company for the Advancement of the Civil Society Ltd (cc) (Israël) Smile Train, Inc. (États-Unis) Societé Internationale d'Oncologie Gériatrique (SIOG) (Suisse) Soleil Des Orphelins (Canada) Solimai - Societa' Cooperativa Sociale (Italie) Southern Africa Embrace Foundation (Canada) The Canadian Federation of Business and Professional Women/La fédération canadienne des femmes de carrières commerciales et professionnelles (Canada) The Centre Against Racism in Iran (Royaume-Uni) The Duskin AINOWA Foundation (Public Interest Incorporated Foundation) (Japon) The English-Speaking Union of the United States (États-Unis) The Heschel Center for Sustainability (Israël) The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) (Italie) The Latin American Studies Association (États-Unis) The May 18 Memorial Foundation (République de Corée) The Non-Violence Project Foundation, NVPF (Suisse) The Partnering Initiative (Royaume-Uni) The Research Institute for the Integration of World Thought Inc. (États-Unis) The Resource Foundation, Inc. (États-Unis) The Royal College of Speech and Language (Royaume-Uni) The Shipibo-Conibo Center Inc. (États-Unis)

Examen des demandes de statut consultatif

Quelle est la nature de la coopération d'Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) (Géorgie) avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)? a voulu savoir la Fédération de Russie . La même délégation a demandé à International Communities Organisation Limited (Royaume-Uni) une « liste complète de tous les pays où elle travaille ». Le Nicaragua a exigé qu'International Women's Development Agency Inc. (Australie) soit plus précise sur ses investissements.

La Chine a voulu des détails sur les sources de financement d'Islamic Medical Association of North America Inc (États-Unis). La Fédération de Russie a demandé la « liste intégrale » des pays où MAA International Ltd (Australie) travaille. Le Nicaragua a prié Male Champions of Change Limited (Australie) de donner des « informations claires » sur les financements reçus du Gouvernement.

L' Inde a insisté pour que Montagnard Indigenous People Christian Organization (MIPCO) (États-Unis) transmette des données financières actualisées. La Chine a reproché à Organisation européenne non gouvernementale des sports (ENGSO) (Suède) de ne pas utiliser le nom officiel de Taïwan. Le Nicaragua a demandé à Pastoralist Child Foundation Inc. (États-Unis) un état financier mis à jour.

Quels sont les programmes internationaux de Peace Direct (Royaume-Uni)? a interrogé la Chine . Quels sont les projets de Penny Appeal (Royaume-Uni) en Syrie? Est-elle enregistrée auprès de l'administration syrienne? a interpellé la Fédération de Russie . Peut-on obtenir un état financier actualisé de Population Matters (Royaume-Uni)? s'est interrogé le Nicaragua .

Quelles sont les sources de financement de PowHer New York, Inc, (États-Unis), a aussi voulu savoir le Nicaragua . La même délégation a demandé à RET Americas, Inc (États-Unis) de lui donner une liste de ses prochaines activités et dans quels pays. RET Germany e.V. (Allemagne) est-elle indépendante de son gouvernement? s'est encore interrogé le Nicaragua .

Rahma Relief Foundation (États-Unis) travaille-t-elle en Syrie? Coopère-t-elle avec le Gouvernement? Est-elle enregistrée dans ce pays? a questionné la Fédération de Russie . Taïwan est une province de la Chine, a rappelé la Chine à Regis Jesuit High School Corporation (États-Unis). Quels sont les projets et les activités de Rise International Inc. (États-Unis) en 2021 et en 2022, a voulu savoir l' Inde .

La Fédération de Russie a demandé à quelles manifestations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUCD) Students for Sensible Drug Policy Australia Inc. (Australie) a participé « sans statut consultatif spécial ». Tax Justice Network (Royaume-Uni) a été priée par la Chine d'utiliser le nom officiel de Taïwan. Quelles activités a menées Terre Des Femmes - Menschenrechte fuer die Frau e.V. (Allemagne) en 2021 et 2022, a voulu savoir le Nicaragua .

The HALO Trust (Royaume-Uni) a été priée par la Libye de dire si elle est présente sur son territoire. Si tel est le cas, dans quelles villes et dans quelles régions? Quels sont les ouvrages que The Institute for Zionist Strategies (R.A.) (Israël) a publiés, a voulu savoir le Pakistan .