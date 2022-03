UNILEVER, PEPSI, MONDELEZ : la "Shrinkflation" est à l'uvre

La “Shrinkflation” s’invite en Une du Financial Times : ce concept qui consiste à réduire les portions pour un prix égal et ainsi masquer l’inflation des produits est à l'œuvre chez Kimberly-Clark, où quelques feuilles de papier toilettes ont disparu des rouleaux, chez Unilever, où les bouteilles de savon ont rétréci, et chez PepsiCo, où 5 chips ont été retirées de chaque paquet. Chez Mondelez en revanche, on explique que la disparition des carrés de chocolat lutte contre l’obésité.

A voir ici :