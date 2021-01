UNITED AIRLINES accuse une perte nette de 1,9 milliard de dollars au quatrième trimestre

United Airlines a publié mercredi soir des résultats nettement dans le rouge au titre du quatrième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette de 1,9 milliard de dollars sur la période, ou -6,39 dollars par action, contre un bénéfice net de 641 millions de dollars, ou 2,53 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -7 dollars, décevant les attentes du consensus Zacks (-6,56 dollars).



Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 3,41 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020 (-69% sur un an), manquant de 0,24 % les prévisions de consensus Zacks.