UNITED AIRLINES relève sa guidance annuelle de bénéfice par action

United Airlines a dévoilé mardi soir une rentabilité meilleure que prévu lors de son troisième trimestre 2019, ce qui l’a conduit à relever ses objectifs annuels. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a publié un bénéfice net de 1 milliard de dollars entre juillet et septembre, ou 3,99 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 833 millions de dollars, ou 3,05 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 4,07 dollars, dépassant les attentes du consensus FactSet (3,97 dollars).Pour sa part, le revenu opérationnel d'United Airlines s'établit à 11,38 milliards de dollars au troisième trimestre 2019, soit une hausse de 3,4% sur un an. Le consensus FactSet visait un peu plus : 11,42 milliards.Compte tenu de ces éléments, United Airlines a relevé ses objectifs annuels de rentabilité et vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 11,25 et 12,25 dollars. Auparavant, le groupe visait entre 10,50 et 12 dollars.