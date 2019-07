UNITI : Habitat annonce son arrivée sur EURONEXT GROWTH

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 juillet 2019

UNITI ANNONCE SON ARRIVÉE

SUR EURONEXT GROWTH

UNITI annonce avoir reçu l'accord de l'EURONEXT Listing Board pour le transfert de ses titres d'EURONEXT Access vers le marché EURONEXT Growth. Ses actions seront négociées sur le compartiment E1 (placement privé) d'EURONEXT Growth à compter du 23 juillet 2019.

UNITI est un promoteur immobilier tourné vers le logement social et multigénérationnel. Depuis sa création en 2012, le Groupe s'est développé en accompagnant les communes et les bailleurs sociaux devant atteindre les objectifs de 25% de logements sociaux fixés par la loi SRU1(loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain).

Le secteur de l'immobilier résidentiel aidé en France se caractérise en effet par un fort déficit d'offre, avec une production de l'ordre de 100 000 nouveaux logements par an, alors que 2 millions de ménages sont dans l'attente d'un logement social.

Afin de répondre aux problématiques de mixité sociale et générationnelle, UNITI développe des programmes de logements sociaux, intermédiaires et depuis 2018, en partenariat avec AQUARELIA, des Résidences Services Seniors dédiées à une population croissante de seniors autonomes, à revenus modérés.

En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 51,7 M€ pour une marge d'exploitation de 9,1 %, marqué par la livraison de deux projets à Saint-Jory(Haute-Garonne) et à Beaurains (Pas-de-Calais) et le suivi de plus de 1 000 lots en chantier. Fort de son modèle et inscrit dans une dynamique de croissance portée par son marché, le Groupe disposait à fin 2018 d'un backlog de 416 M€, avec 4 622 lots sécurisés, marquant une progression de 42 % par rapport au backlog N-1.

Au 31 décembre 2018, l'endettement financier net du Groupe s'établissait à 24 M€, avec une trésorerie de 7 M€ et une dette financière de 31 M€, exclusivement dédiée au financement des projets développés par le Groupe. Ayant eu massivement recours au financement participatif par le passé, le Groupe travaille aujourd'hui à rationnaliser et à diminuer le coût de sa structure financière. C'est ainsi que le 11 juillet 2019, le Groupe a mis en œuvre un partenariat stratégique et financier de long-terme avec PGIM Real Estate. La mise en œuvre de ce partenariat s'est traduite par un renforcement des fonds propres à hauteur de 6,2 M€ et la création d'UNITI CROISSANCE, un joint-venture doté de près de 35 M€ d'engagements permettant de sécuriser plus de 200 M€ de production de résidentiel neuf.

UNITI a décidé du transfert de ses titres vers EURONEXT Growth, marché plus approprié en considération de sa taille et de sa capitalisation boursière qui offre par ailleurs un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs et une meilleure visibilité à son titre. Les titres resteront cotés sous le même code ISIN

1seuil minimal de logements locatifs sociaux à atteindre d'ici 2025 pour les communes de plus de 3 500 habitants - et de 1 500 habitants en Ile-de-France - appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

