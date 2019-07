UNITI : met en oeuvre un contrat de liquidité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris le 30 juillet 2019

UNITI MET EN ŒUVRE UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ

UNITI Habitat a mis en œuvre un contrat de liquidité avec TRADITION.

UNITI (Euronext Growth Paris - FR0012709160 - ALUNT), promoteur immobilier tourné vers le logement social et multigénérationnel, annonce avoir mis en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF- Tradition Securities And Futures à compter du 30 juillet 2019.

Ce contrat de liquidité est conforme aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des actions de la société UNITI, cotées sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0012709160 et le mnémonique ALUNT.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

30 000 €

8 000 actions UNITI

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

A propos d'UNITI

Sa mission principale est la construction et la promotion immobilière de logements aidés afin de répondre aux problématiques d'accès au logement social dans les communes.

Le groupe répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de respecter leurs engagements de production.

Depuis janvier 2018, UNITI Habitat diversifie son offre en proposant de la résidence services Seniors et étudiante grâce au gestionnaire AQUARELIA.

Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté à Euronext Growth Paris - FR0012709160 -

ALUNT)

Relations presse UNITI

Céline FOURNET