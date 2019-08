UNITI : nomme Julien ORIA Directeur Régional de son agence en Île de France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 31 juillet 2019

UNITI HABITAT STRUCTURE SON AGENCE EN ÎLE DE FRANCE GRÂCE

A LA NOMINATION DE JULIEN ORIA AU POSTE DE DIRECTEUR

RÉGIONAL

En raison d'un fort développement francilien, UNITI Habitat structure son agence en Île-de-France et annonce la nomination de Julien ORIA au poste de Directeur Régional.

Le Groupe UNITI poursuit son développement depuis plusieurs mois et structure les différentes régions dans lesquelles il construit des programmes immobiliers.

Dernièrement, en région Île-de-France, UNITI a livré 82 lots, déposés 6 permis de construire représentant 268 lots (logements aidés, accession à la propriété et résidences services Seniors entre autres) et prévoit de développer 479 lots supplémentaires dans les semaines à venir.

Les partenaires du Groupe comme la CDC Habitat ou encore Action Logement renouvellent leur confiance suite à la qualité des prestationsproposées tant dans l'accompagnement du projet que dans laconstruction.

Cette réussite vient du travail de Julien ORIA qui développe depuis maintenant 2 ans cette région. Il a su créer un réseau et un maillage professionnel en étant sur place et satisfaire les demandes et les problématiques des différents collectivités et élus.

Âgé de 29 ans, il est diplôméd'un master en droit de l'immobilier et de l'urbanisme à l'UPVD deNarbonne et issu d'undouble cursus universitaire spécialisédans l'immobilier(commercial et technique). Julien ORIA a participé activement à la croissance du groupe UNITI depuis sa création en 2012.

Aujourd'hui, et toujours dans une démarche stratégique et structurante du Groupe UNITI, Julien ORIAest nommé Directeur Régional d'Île-de-France. Sa mission principale sera de structurer l'agence afin de permettre à terme une production annuelle de 1 000 lots. Il sera secondé par une nouvelle équipe de 4 personnes d'ici la fin de l'année 2019.

A propos d'UNITI

UNITI est un promoteur immobilier national tourné vers le logement à caractère social et multigénérationnel.

Depuis sa création en 2012, le Groupe s'est développé en accompagnant les communes et les bailleurs sociaux devant atteindre les objectifs de production de 25% de logements sociaux fixés par la loi SRU (loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain).

Garant du parcours résidentiel et du logement pour tous, UNITI devient l'interlocuteur unique auprès des collectivités en leur proposant des programmes mixtes de logements sociaux, intermédiaires et en accession à la propriété.

Depuis 2018, UNITI Habitat diversifie son offre en proposant de la résidence services Seniors et étudiante grâce à son partenaire-gestionnaire AQUARELIA.

Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté à l'EuronextGrowth Paris (code ISIN : FR0012709160, code mnémo : MLUNT).

UNITI en chiffres :

▪Un volume d'activité de 486 millions d'euros

▪11 millions de fonds propres

▪4 866 réservations

▪1 000 lots en chantier

▪7 agences : Sète, Toulouse, Paris, Bordeaux, Lille, Marseille, Toulouse, Chambéry

▪30 collaborateurs

Pour en savoir plus :www.uniti-habitat.fr

