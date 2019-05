UNITI résultats 2018 : forte croissance de l'activité et projet de transfert vers Euronext Growth

•La Résidence « Pierre et Marie Curie » à Beaurains dans le département du Pas-de-Calais au bailleur SIA HABITAT.

Performance opérationnelle remarquable en 2018 : plus de 1.000 logements en cours de construction

Forte croissance (51,7 M€ de CA, +85%) et rentabilité en hausse

Sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, UNITI a par ailleurs conduit les chantiers pour la construction de plus de 1 000 nouveaux logements et a poursuivi le développement de nouveaux programmes afin d'accroître sensiblement son backlogà 3 ans.

Rentabilité en forte progression

Le résultat d'exploitation s'établit à 4,7 M€ (marge de 9,1%) et ce malgré les nombreux recrutements destinés à renforcer l'organisation au cours de l'exercice. UNITI a mis en place une direction financière basée à Paris et a étoffé son service Développement Commercial. Une attention particulière a également été portée aux opérations avec le recrutement d'un directeur conception/programme et d'un directeur technique/travaux.

Le résultat net part du Groupe est de 1 M€ en 2018, marquant une progression de 180% par rapport au précédent exercice. Compte tenu de sa dynamique de croissance et afin de préserver la marge de manœuvre d'UNITI, il a été décidé de ne pas verser de dividendes.

Solidité financière

Au 31 décembre 2018, l'endettement financier net du Groupe s'établissait à 24 M€, reflétant une trésorerie de 7 M€ et une dette financière de 31 M€.

Au cours des premières phases de son développement, le Groupe avait eu essentiellement recours au financement participatif (crowdlending) pour amorcer le démarrage de ses projets. Dans une logique d'optimisation de ses marges et afin de disposer d'une meilleure agilité, le Groupe travaille à l'amélioration continue de sa structure de financement pour en abaisser son coût.

Autres faits marquants de l'exercice

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le mercredi 28 février 2018, la société a approuvé le changement de son mode de gouvernance pour adopter la forme de société anonyme à conseil d'administration alors qu'elle était auparavant une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a désigné son Président-Directeur Général, Monsieur Stéphane ORIA.

Perspectives de développement

L'offre du Groupe UNITI a été développée dans la volonté de répondre aux problématiques d'accès au logement social en France. Il a démontré la pertinence de son modèle avec la livraison à date de plus de 300 logements sociaux et la construction de plus de 1.000 logements actuellement, permettant ainsi de fixer l'objectif d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires pour l'exercice 2019.

UNITI a pour ambition d'accompagner les communes et les bailleurs sociaux pour le déploiement du logement aidé sur tout le territoire. Le Groupe dispose désormais de bureaux en régions PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine,Ile-de-France et Hauts-de-France et développe des projets sur l'ensemble de ces régions.

De même, à travers son partenariat avec AQUARELIA, opérateur de résidences gérées, UNITI adresse la problématique d'hébergement des seniors et des étudiants. En 2018, le Groupe a travaillé en lien étroit avec son partenaire sur le développement, de plus de 10 projets de résidences services, dédiées aux seniors d'ici 24 mois.

