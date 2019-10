Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’UNMI a déposé auprès de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) une demande d’agrément pour la création d’une nouvelle mutuelle, UNMI’Mut. Ce projet, présenté lors de la dernière assemblée générale, marque une étape importante du développement de l’UNMI. Cette nouvelle mutuelle sera consacrée au développement de la prévoyance. Elle lui ouvrira de nouveaux canaux de distributions, le courtage et des partenariats bancaires, en complément de ses relations avec les mutuelles adhérentes.A terme, l'UNMI pourra compléter ce dispositif commercial par une approche directe, lui permettant d'accéder à des adhérents en propre, dont elle pourra poursuivre l'équipement.Ce projet vient conforter la capacité de développement de l'UNMI et contribuera ainsi à la croissance de ses résultats et des ressources dont elle pourra disposer pour soutenir l'action des mutuelles." La création d'UNMI'Mut s'inscrit ainsi dans notre politique de diversification, toujours au service des mutuelles adhérentes ", a déclaré Loredana Maïer, directrice générale.Après acceptation du projet par l'ACPR, la mutuelle verra le jour en janvier 2020.