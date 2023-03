UOB conclut l'acquisition des activités de banque de consommation de Citi au Vietnam

Citigroup a déclaré mercredi qu'il avait finalisé la vente de ses activités de banque de détail et de cartes de crédit à la consommation au Vietnam à la United Overseas Bank de Singapour, dans le cadre d'une transaction qui devrait se traduire par un "modeste avantage en termes de capital réglementaire".

United Overseas Bank, communément appelée UOB, a déclaré dans un communiqué distinct qu'elle prévoyait de finaliser l'acquisition de l'activité de banque de détail indonésienne de Citigroup d'ici la fin de 2023.

Le créancier a annoncé en novembre l'achèvement de son achat des activités de banque de détail de Citigroup en Malaisie et en Thaïlande.

L'achat par UOB des activités de services aux particuliers de Citigroup sur les quatre marchés d'Asie du Sud-Est pour un montant d'environ 5 milliards de dollars sud-africains (3,71 milliards de dollars) constitue sa plus grande acquisition depuis deux décennies.

L'opération renforcera la base de clientèle de détail existante d'UOB sur les quatre marchés, où elle est déjà très présente et où elle est en concurrence avec des rivaux plus importants, notamment DBS Group et OCBC.

"Une fois achevées, les acquisitions devraient doubler la clientèle de détail existante de UOB sur les quatre marchés et ajouter 5 000 personnes à son équipe", a déclaré UOB dans un communiqué mercredi.

(1 $ = 1,3476 dollar de Singapour) (Reportage de Yantoultra Ngui ; Montage de Christian Schmollinger)