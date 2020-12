UP Cannabis repositionne sa marque et annonce un différenciateur de marque audacieux : toujours 20 % ou plus de THC dans tous ses produits de fleurs

OTTAWA, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO; NYSE: HEXO) est fière d’annoncer qu’elle repositionne UP Cannabis (« UP ») dont l’élément différenciateur est d’offrir une teneur en THC de 20 % ou plus dans tous les produits de fleurs séchées, toujours. Ayant pris en considération les réactions des consommateurs, HEXO a adapté ses procédés et systèmes pour assurer des produits de qualité et de fraîcheur meilleures, à un prix raisonnable, et lance une nouvelle campagne audacieuse pour promouvoir la réintroduction de UP sur le marché. UP poursuit l’objectif de devenir le cannabis du Canada en instaurant confiance et crédibilité auprès des consommateurs.



« Depuis la légalisation, les consommateurs de cannabis canadiens ont des attentes précises, et jusqu’à présent, l’industrie entière peine à les satisfaire. Nous savons qu’ils veulent systématiquement une qualité irréprochable et une forte concentration en THC, le tout, à prix compétitif », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. « Nous les avons écoutés et nous avons réagi en adaptant nos systèmes et procédés afin de leur offrir exactement ça. »

La gamme renouvelée de fleurs séchées UP sera d’abord composée des cultivars Northern Berry, Cold Creek Kush et Ghost Train Haze. La sélection s’est faite en fonction des consommateurs et reflète les cultivars les mieux réputés au sein de la communauté canadienne du cannabis. Dans les prochains mois, d’autres cultivars recherchés s’ajouteront à la gamme.

« HEXO est dans une solide situation financière et vise à augmenter ses ventes nationales alors que nous continuons d’accroître notre part du marché. UP dynamise déjà les ventes et ravit les consommateurs de partout au pays en leur offrant la haute teneur en THC qu’ils recherchent », a ajouté M. St-Louis. « Jusqu’à présent, les consommateurs de cannabis devaient eux-mêmes vérifier que les produits de fleurs avaient la puissance attendue. UP élimine cette incertitude avec une teneur en THC fidèle à ce qui est inscrit sur l’étiquette, c’est-à-dire 20 % ou plus, toujours. »

UP Cannabis est Powered by HEXOTM, la qualité et l'innovation à l'origine de produits primés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site up.ca.

À propos d’HEXO

HEXO est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com