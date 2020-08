UP Petroleum Union : Rapport de marché – Aperçu hebdomadaire du 03 au 07 août 2020

Rapport de marché - Aperçu hebdomadaire du 03 au 07 août 2020

Le Covid-19 continue de peser sur les marchés du pétrole. Les prix intérieurs ont tendance à rester stables.

Depuis ce week-end, le groupe OPEP+ a recommencé à produire plus de pétrole. Les quotas de production ont été officiellement augmentés de 1,9 million de b/j au total, mais comme certains pays n'ont pas encore pleinement respecté les objectifs, ils ne sont pas encore autorisés à exploiter tout le potentiel de l'assouplissement. La production devrait donc augmenter de 1,5 million de b/j.

L'augmentation de la quantité de pétrole destinée au marché mondial exerce généralement une pression sur les prix du pétrole, bien que le marché ait probablement été déficitaire auparavant. L'évolution exacte de l'offre et de la demande en juillet sera présentée dans les rapports mensuels de l'EIA, de l'AIE et de l'OPEP au cours de la semaine prochaine. Toutefois, les premières estimations peuvent déjà être attendues cette semaine. Des tensions pourraient alors réapparaître au sein du groupe OPEP+, car l'Irak et probablement aussi la Russie n'ont apparemment pas tenu leurs promesses en juillet.

« Les investisseurs s'inquiètent de l'offre excédentaire, car l'OPEP+ commencera à réduire les réductions de production ce mois-ci, alors que les prix du pétrole se sont redressés par rapport à leurs niveaux historiquement bas, ce qui encouragera probablement les producteurs américains de schiste à stimuler la production. Les craintes d'une résurgence des cas de coronavirus pèsent également sur les marchés pétroliers », résume Hiroyuki Kikukawa, analyste chez Nissan Securities.

Les analystes d'AxiCorp ont un point de vue similaire. La pandémie de corona reste le facteur le plus important pour la demande de pétrole. En raison du développement de la pandémie de corona, la demande doit être remise en question, déclare l'analyste Michael McCarthy de CMC Markets.

Le directeur financier de Chevron, Pierre Breber, ne voit pas de fort potentiel de hausse des prix à long terme dans la situation actuelle. La société est prête à ce que les prix restent bas pendant longtemps et il s'agit d'un « environnement très incertain ». Aujourd'hui, les prix du pétrole commencent la journée avec prudence au début et resteront à peu près au même niveau que vendredi. En attendant que l'intérêt commercial augmente et que l'augmentation de la production de l'OPEP+ soit évaluée, cela signifie que seuls des changements de prix mineurs sont attendus pour le marché intérieur.

Source : Futures-Services Mineralöldienst

