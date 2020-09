UP Petroleum Union : Rapport de marché – Aperçu hebdomadaire du 7 septembre au 11 septembre 2020

Rapport de marché - Aperçu hebdomadaire du 7 septembre au 11 septembre 2020

Saudi Aramco fait baisser les prix. Craintes concernant la faiblesse de la demande.

La compagnie pétrolière d'État Saudi Aramco a annoncé ce week-end ses prix de vente officiels pour le pétrole brut saoudien, dont la livraison est prévue pour octobre. Le géant pétrolier a baissé les prix des qualités plus légères de pétrole brut pour les acheteurs d'Asie ainsi que pour les clients des États-Unis et d'Europe plus qu'il ne l'a fait depuis des mois.

« Aramco comprend l'importance de la Chine pour le marché mondial », a déclaré Giovanni Staunovo de l'UBS. « Le rabais pour le mois d'octobre pourrait contribuer à encourager les importations en provenance de Chine dans les mois à venir. » En revanche, de nombreux acteurs du marché ont d'abord considéré la baisse de prix de Saudi Aramco comme une indication que la société s'attendait à une demande plus faible.

À la fin de la semaine dernière, la correction boursière a également fait naître des doutes quant à une reprise rapide de l'économie et, par conséquent, de la demande de pétrole. Outre les prises de bénéfices des actions technologiques américaines, les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, vendredi, ont également pesé sur les indices boursiers. Selon M. Powell, les banquiers centraux américains sont d'avis que l'économie américaine a besoin de taux d'intérêt bas « sur une plus longue période ». Powell a parlé d'années.

Les données sur le marché du travail américain annoncées vendredi après-midi n'ont pas non plus suscité l'euphorie. Bien que le taux de chômage ait baissé en août, la croissance de l'emploi dans l'économie américaine a de nouveau ralenti. Lydia Boussour, économiste à Oxford Economics, considère même que la croissance plus lente et plus volatile de l'emploi constitue un « risque considérable » pour l'économie américaine.

Quant à cette semaine, les acteurs du marché attendent avec impatience l'évaluation de la demande par l'EIA dans son dernier rapport mensuel. Ils attendent également les prévisions d'approvisionnement en pétrole. Le rapport de l'EIA sera publié mercredi soir en raison du jour férié d'aujourd'hui aux États-Unis. Les rapports mensuels de l'OPEP et de l'AIE suivront au début de la semaine prochaine.

Source : Futures-Services Mineralöldienst

