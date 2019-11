UP Petroleum Union : Revue de presse 26 novembre 2019

Revue de presse 26 novembre 2019

La conférence de l'OPEP se tiendra à Vienne les 5 et 6 décembre. Mais quelle est son importance réelle ? Selon les médias, d'autres facteurs sont plus décisifs.

'Les marchés pétroliers d'aujourd'hui réagissent à peine aux déclarations de l'OPEP. Aujourd'hui, les tweets de Donald Trump ont plus d'influence sur le prix du pétrole que le cartel pétrolier lui-même', écrit Russia Today dans un commentaire intitulé 'Oubliez l'OPEP - La Chine domine désormais les marchés pétroliers'. La plus grande influence sur les marchés pétroliers aujourd'hui serait 'la Chine, le plus grand consommateur de pétrole, et sa guerre commerciale avec les Etats-Unis', dit RT.

Le portail financier finanzen.net constate également qu'une grande variété d'évolutions dans le contentieux douanier a conduit à une volatilité accrue des prix du pétrole : 'Depuis longtemps, le marché du pétrole est déplacé par les estimations hebdomadaires des stocks de pétrole brut américain de l'American Petroleum Institute (API) et de l'Agence internationale de l'énergie (IEA).' Le rapport conclut que l'OPEP perd de son influence.

Dans ce contexte, un rapport du journal Handelsblatt d'aujourd'hui est remarquable : 'Les négociateurs de la Chine et des Etats-Unis ont poursuivi leurs discussions au téléphone sur une solution partielle dans leur guerre commerciale, qui dure depuis un an. La conversation du mardi matin (heure locale) à Pékin a été suivie par le vice-premier ministre Liu He, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, comme rapporté par l'agence Xinhua.' Les deux parties ont discuté de leurs intérêts fondamentaux et sont convenues de résoudre les différends en question de manière 'appropriée', ont-ils déclaré.

La chaîne d'information allemande ntv relativise toutefois ce point : ' Compte tenu de la lenteur des progrès, les voix se font de plus en plus entendre qui n'attendent aucun accord partiel cette année. A l'origine, un tel accord avait été recherché pour la mi-novembre. »

Nous pouvons donc attendre avec intérêt de voir ce qui se passera ensuite. Une chose est certaine : Le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine devrait continuer à occuper les marchés cette semaine.