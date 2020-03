UPC TV sur Apple TV, Android TV et Amazon Fire

Les clients de UPC TV peuvent désormais profiter d'une liberté et d'une flexibilité encore plus grandes, et ce, sans frais supplémentaires : tous les clients UPC TV peuvent dès à présent profiter de leurs émissions sur des appareils supplémentaires comme Apple TV, Android TV ou Amazon Fire TV.

L'essence même de la UPC TV, c'est d'être disponible partout et à tout moment et de pouvoir passer ses contenus d'un appareil à l'autre, d'un smartphone à la TV ou à la tablette, par exemple. Pour cela, il suffit simplement d'avoir la UPC TV App, qui permet une liberté et une flexibilité totale pour regarder la TV. En effet, les clients peuvent passer facilement d'un appareil à un autre, arrêter une émission et reprendre la lecture sur le smartphone, la TV ou la tablette.

Ils peuvent désormais profiter de la UPC TV via l'app directement sur d'autres terminaux comme Apple TV, Android TV et Amazon Fire TV, et ce, sans frais supplémentaires. La UPC TV App peut aussi être utilisée sur un appareil mobile pour pouvoir regarder la TV sur de grands écrans grâce à Chromecast et Airplay.

Liberté de choix pour les clients TV

Les clients de UPC TV peuvent choisir parmi plus de 240 chaînes, dont MySports One qui propose du contenu sportif exclusif et en direct. Grâce aux nouvelles améliorations, plusieurs personnes dans un foyer peuvent profiter des contenus TV sur plusieurs terminaux, même ceux de fournisseurs externes comme Apple, Amazon ou Android. En plus de la fonction de profil qui permet à chaque membre d'un foyer d'enregistrer ses préférences, la UPC TV propose des contenus personnalisés indépendamment de l'appareil utilisé.

« Les besoins des clients en constante évolution sont au centre de toutes les activités de UPC. C'est pourquoi nous avons complété notre expérience télévisuelle pour proposer à nos clients encore plus de liberté et leur permettre de regarder la TV partout et à tout moment, mais aussi sur tous les appareils qu'ils aiment utiliser. Nous sommes convaincus que nos clients pourront profiter encore plus des avantages de notre UPC TV App grâce à cette intégration à 360 degrés. », déclare Stefan Fuchs, Chief Commercial Officer de UPC.

Satisfaction très élevée en ce qui concerne la UPC TV

La satisfaction des clients reste très élevée depuis le lancement de la UPC TV fin 2018. Plus de 290 000 UPC TV Box ont trouvé leur place dans les foyers suisses et sont très appréciées. Avec 8 clients satisfaits sur 10, la UPC TV App a aussi su convaincre les utilisateurs.

Les fonctionnalités de la UPC TV App sont disponibles pour tous les clients UPC TV et pour les appareils externes suivants :

- Apple TV (4ème et 5ème génération, tvOS 11)

- Android TV Box (NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box ou similaire avec version Android OS 5.0 ou ultérieure)

- Android TV (Sony, Philips, Sharp ou similaire avec version Android OS 5.0 ou ultérieure)

- Amazon Fire Box ou TV Stick (Fire OS 5)

