UPC fête la journée internationale de la femme

UPC accorde une grande importance à l'égalité des sexes. L'entreprise envoie donc un signal fort dans le cadre de la journée internationale de la femme, le 8 mars 2020, et habille son site en violet. De plus, UPC fait un don de CHF 20.- à l'organisation Girls in Tech Switzerland pour chaque abonnement commandé.

UPC, qui accorde une grande importance à l'égalité entre les hommes et les femmes, pratiquait déjà l'égalité de salaire quel que soit le sexe lors de la première évaluation de l'entreprise menée en 2012. Le fait que Severina Pascu ait été la première femme CEO d'une entreprise de télécommunication suisse, et que la journée internationale de la femme ait été pour la première fois célébrée en 2019 chez UPC ont été autant de signaux forts en faveur de l'égalité des sexes. Baptiest Coopmans, qui dirige l'entreprise depuis février 2020, s'engage également pour la promotion des femmes dans les métiers techniques et souhaite accompagner cette journée d'une promotion spéciale : entre le 6 et le 9 mars 2020, UPC fait un don de CHF 20.- à l'organisation Girls in Tech Switzerland pour chaque abonnement commandé.

Un site en violet et une présentation de Steffi Buchli

Pour attirer l'attention sur la journée internationale de la femme, le site Internet de UPC sera coloré en violet pendant ces trois jours et les collaboratrices et collaborateurs pourront s'exprimer sur le slogan de cette année, #eachforequal. De plus, les collaborateurs du Callcenter souhaiteront une bonne journée internationale de la femme à toutes les appelantes le 8 mars 2020. UPC a également prévu diverses activités pour ses employés, comme un petit-déjeuner dédié au réseautage et une présentation de Steffi Buchli, cheffe de MySports, qui expliquera notamment la perception différente des femmes et des hommes par le public. Ceux-ci sont toutefois reportés à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire actuelle.

« En tant qu'employeur, nous offrons un cadre qui répond aux besoins des familles, comme le temps partiel ou le télétravail. Nous proposons aussi depuis de nombreuses années l'égalité de salaire, car nous sommes convaincus que pour un même poste, les femmes et les hommes devraient être payés autant. La journée internationale de la femme est pour nous une date importante. Grâce à elle, nous pouvons attirer l'attention de nos collaborateurs et de nos clients sur les questions d'égalité et de promotion des femmes par le biais de différentes actions », déclare Nadine Zollinger, General Counsel & Chief People Officer chez UPC.

En tant qu'employeur, UPC offre un cadre qui répond aux besoins des familles tels que :

- Horaires de travail flexibles

- Possibilité de télétravail

- Temps partiel

- Rémunération égale pour les hommes et pour les femmes

- Hiérarchie horizontale

- Diversité en termes d'âge et d'origine

- 17 semaines de congé maternité et 10 jours de congé paternité avec 100 % du salaire

De plus, UPC est membre de WeAdvance, une organisation qui s'engage pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

- Image de symbole #eachforequal © UPC (Stefan Fuchs, Chief Commercial Officer, Nadine Zollinger, General Counsel & Chief People Officer, Baptiest Coopmans, Chief Executive Officer, Sarina Stocker, apprentie)

