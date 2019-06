UPC investit plus de 40 millions de francs afin que ses clients puissent profiter des innovations les plus récentes

Dans le cadre de son plan de croissance, UPC poursuit d'importants investissements pour ses clients et l'amélioration de leur satisfaction. Ainsi, ces derniers profitent non seulement de vitesses de connexion plus élevées et de la meilleure expérience télévisuelle de Suisse, mais le traitement de leurs demandes est plus rapide et plus simple. Cette année, l'entreprise va consacrer pour cela plus de 40 millions de francs de ses investissements à son propre réseau, ses produits et son service clients.

« Nous disposons désormais d'une gamme complète de produits et de services innovants à des prix attrayants. Notre nouvelle expérience télévisuelle UPC TV est très appréciée par nos clients, notre vitesse de connexion Internet ultrarapide de 600 Mbit/s est disponible dans toute la Suisse et nous proposons des abonnements Mobile illimités qui comprennent le roaming dans l'UE. Pour nous assurer que nos clients existants puissent eux aussi profiter de ces avantages, nous avons lancé un programme sur deux ans permettant de mettre les nouveaux produits et les nouvelles vitesses à leur disposition », déclare Severina Pascu, CEO de UPC.

Les nouveaux produits proposés aux clients existants

Ce programme permet aux clients existants de remplacer leur ancien abonnement, ce qui représente dans la grande majorité des cas une amélioration du rapport qualité-prix. Les différents groupes de clients ont été informés personnellement des différentes possibilités, et peuvent dans 99 % des cas obtenir un nouvel abonnement au même prix que l'ancien. En outre, UPC renonce aux frais d'activation et prend en charge les frais d'expédition des nouveaux produits. « Plus de 50 % des clients Digital TV seront équipés de la nouvelle UPC TV Box avant la fin de l'année. De plus, de nombreux clients ont déjà pu profiter d'une augmentation de leur vitesse de connexion dans le cadre de ce programme, et d'autres groupes de clients bénéficieront également de ces améliorations avant la fin de l'année. Nous investissons aussi dans notre service clients, afin d'offrir l'aide la plus rapide possible », ajoute Severina Pascu.

Un avenir prometteur pour la UPC TV et les offres gigabit

Depuis le lancement de la nouvelle expérience télévisuelle en octobre 2018, on compte déjà plus de 130 000 nouvelles UPC TV Box sur le marché. Grâce à une TV App améliorée, UPC propose à ses clients une expérience télévisuelle complète chez eux comme en déplacement. L'entreprise poursuit également ses investissements dans l'infrastructure de son réseau et dans son nouveau modem, qui permettront le lancement des offres gigabit cette année. Cela représente une étape importante dans la progression vers une vitesse de 10 Gbit/s, qui sera à l'avenir disponible partout grâce au réseau en fibre optique de UPC. Ainsi, l'entreprise sera en mesure de proposer une vitesse de connexion inédite à plus de 3 millions de foyers en Suisse, en ville comme à la campagne.

