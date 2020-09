UPC lance un nouveau portefeuille Mobile : un excellent rapport qualité/prix adapté aux besoins de chacun

UPC lance dès maintenant de nouveaux abonnements qui remplacent complètement l'ancienne offre Mobile. Le nouveau portefeuille s'adapte aux besoins des différents utilisateurs et propose une forte valeur ajoutée à un prix attrayant et permanent. Tout le monde trouvera un abonnement adapté, des petits aux gros utilisateurs, en passant par les utilisateurs occasionnels. Les clients Internet de UPC profitent en outre d'un volume de données supplémentaire. Tous les abonnements comprennent également les appels et SMS illimités en Suisse.

Avec son giga réseau très performant, UPC est l'un des fournisseurs de télécommunications leader en Suisse, proposant des offres Mobile attrayantes depuis environ six ans grâce auxquelles les clients peuvent être connectés où qu'ils soient. La base de clients se compose désormais de plus de 223 000 abonnés Mobile. UPC est ainsi le fournisseur de services mobiles suisse affichant la plus forte croissance et un opérateur de téléphonie mobile de plus en plus apprécié grâce à ses offres attrayantes, ce qui se reflète aussi dans le taux de satisfaction des clients. En effet, UPC Mobile obtient d'excellentes évaluations de la part de ces derniers.

De nombreuses prestations à des prix attrayants et transparents

UPC lance désormais un nouveau portefeuille Mobile, qui propose encore plus de choix aux clients et qui couvre encore mieux leurs besoins, et ce à des prix très intéressants. Tous les abonnements sont à prix permanent, simples et transparents et proposent sans exception des appels et des SMS illimités en Suisse.

Ainsi, on trouve parmi les nouveautés un abonnement à seulement CHF 9.90, disponible pendant une courte période, qui comprend appels et SMS illimités en Suisse et 500 MB de données

mobiles : l'abonnement parfait pour les utilisateurs occasionnels et les enfants. Pour les gros utilisateurs, l'abonnement « Swiss 40 GB » et ses 40 GB de données en Suisse est à seulement CHF 29.90. Ceux qui souhaitent voyager et beaucoup téléphoner vont adorer l'abonnement à CHF 59.90 (« Europe Plus ») qui propose 10 GB de données mobiles dans l'UE et des appels gratuits depuis la Suisse et l'Europe vers plus de 30 pays. Ces nouveaux abonnements sont encore plus intéressants pour les clients Internet de UPC, qui reçoivent un volume de données doublé pour le même prix, voire des données illimitées, et ce de CHF 9.90 (« Swiss 1 GB » - offre limitée) à CHF 59.90 (« Europe Plus Unlimited »), en passant par CHF 29.90 (« Swiss Unlimited »).

Différents abonnements pour différents besoins

« Ces nouveaux abonnements complètent parfaitement notre portefeuille, notre connexion Internet de l'ordre du gigabit sur le giga réseau de UPC et notre UPC TV très appréciée. Nous couvrons ainsi parfaitement les besoins de nos différents clients. Qu'il s'agisse d'utilisateurs occasionnels ou de grands voyageurs surfant souvent sur Internet, ils trouveront chez nous l'offre qui leur convient et pourront profiter d'autres prestations à des prix attrayants, transparents et permanents. Nos clients Internet existants profitent également d'une expérience convergente et d'un volume de données plus élevé », poursuit Stefan Fuchs, Chief Commercial Officer de UPC.

Les nouvelles offres Mobile UPC sont disponibles dès maintenant sur www.upc.ch/mobile ou dans nos Shops.

Vous trouverez plus d'informations sur le nouveau portefeuille Mobile dans l'aperçu ci-joint et sur notre site Internet.

