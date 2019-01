UPC passe à la vitesse supérieure et propose une connexion Internet encore plus rapide pour le même prix

UPC a lancé un portefeuille de produits TV et Internet actualisé hier, afin de s'adapter aux exigences toujours plus élevées des clients. Les nouvelles offres Happy Home et Connect permettront ainsi de surfer à une vitesse Internet encore plus élevée partout, au même prix qu'auparavant. La vitesse de connexion sera également augmentée gratuitement chez tous les clients disposant d'un abonnement à UPC TV. Un pas de plus vers la « vision 10 G » pour la fibre optique !

UPC investit régulièrement dans son infrastructure en fibre optique haute performance afin de répondre aux besoins en bande passante des clients sur toute sa zone de couverture. Les nouvelles vitesses Internet de 100, 300 et 600 Mbit/s sont activées depuis hier sur l'ensemble de cette zone. Grâce au wi-fi puissant de la Connect Box, à la Connect App et au Powerline Set, il est en outre possible de profiter de ces vitesses Internet jusque dans les moindres recoins de la maison.

Une infrastructure câblée prête pour fournir un débit de plusieurs gigabits

Cette forte augmentation de la vitesse Internet est uniquement possible grâce à l'infrastructure en fibre optique évolutive de UPC en Suisse. « Nous sommes déterminés à augmenter la vitesse Internet sur l'ensemble de notre zone de couverture pour accompagner l'évolution de la demande de nos clients et pour leur permettre de profiter du meilleur du divertissement le plus rapidement possible », déclare Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer chez UPC. La semaine dernière, le secteur de la câblodistribution a présenté sa vision pour atteindre une vitesse de 10 gigabits grâce au câble. « Les perspectives technologiques qu'offre le câble pour aujourd'hui et pour demain sont imbattables et nous avons hâte de poursuivre notre progression vers une vitesse de plusieurs gigabits pour nos clients », ajoute Stefan Fuchs.

Ajustement de la vitesse pour tous les clients UPC TV

À l'occasion de cette actualisation du portefeuille, UPC offre un ajustement de la vitesse aux clients des abonnements Happy Home les plus récents : tous ceux qui disposent d'un abonnement UPC TV passeront automatiquement aux nouvelles offres et profiteront d'une vitesse Internet plus élevée sans frais supplémentaires.

